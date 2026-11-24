El PSOE manté un 34,4% de suport i avantatja en gairebé 10 punts el PP, segons el CIS
L’última enquesta abans del 29N situa els grans blocs en empat tècnic. Es va fer després de la tragèdia ferroviària d’Urda i la dimissió de Puente i abans del cara a cara Sánchez-Feijóo
El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del novembre manté al capdavant el PSOE en les eleccions de diumenge, aquesta vegada amb una estimació de vot del 34,4% i gairebé deu punts d’avantatge sobre el PP, amb un 24,7%, mentre que Vox i Front Ampli baixen. L’enquesta, difosa ahir, últim dia per publicar-les en campanya, es basa en 8.000 entrevistes telefòniques entre els dies 10 i 17 de novembre, després de la tragèdia d’Urda i la dimissió d’Óscar Puente i després de la vaga general, però abans del cara a cara de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
El CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 34,4%, quatre dècimes menys que a l’octubre, però un punt més que en l’última macroenquesta electoral feta durant la precampanya. Al PP se li calcula un suport del 24,7%, pitjor que en la macroenquesta (25,5%) però per sobre del que va registrar en el baròmetre, de manera que l’avantatge del PSOE se situa ara en gairebé deu punts (9,7 punts), més elevat que el que es va veure a la macroenquesta (7,8 punts). La tercera plaça continua sent per a Vox, però baixa. El CIS li dona una estimació del 15,6%, per sota del 18,4% de la macroenquesta de precampanya i que l’anterior baròmetre (17,1%).
Front Ampli també cau en relació amb l’últim baròmetre, passant del 6,1% al 5,7%. Podem es queda en un 0,8%, encara que els dos comparteixen altres coalicions que computen a part. El resultat és un empat entre blocs, amb un 40,3% per a la suma de PP i Vox i un 40,1% per a PSOE i Front Ampli, sense comptar amb les coalicions valenciana, canària i balear. Pel que fa a les formacions territorials, ERC lidera el panorama català amb un suport del 2,7% davant l’1% de Junts i a Bildu se li atorga una estimació de l’1,8%, la seua millor dada en un baròmetre, superant el 0,7% del PNB. Emergeix també Endavant Andalusia, a qui es calcula un suport de l’1,7% i el BNG s’anota un 1,1%.Un 40% dels enquestats van votar el 2023 Pedro Sánchez. El líder del PSOE és també el polític preferit per presidir el Govern, segons el 31,6% dels entrevistats, superant Feijóo (17,4%) i el president de Vox, Santiago Abascal (9,9%). Un 35% dels enquestats assegura tenir bastant o molta confiança en Sánchez, per només el 22,8% que confia en el líder del PP, que a més genera més recel: un 75,4% diu tenir poca o cap confiança en Feijóo, superant el 63,1% de Sánchez. A un 36,6% li agradaria que guanyés Pedro Sánchez però, el 55,4% dels entrevistats creu que les eleccions les guanyarà el PP.