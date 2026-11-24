JUSTÍCIA
El Suprem aplica l’amnistia a Puigdemont i tanca la causa del procés 9 anys després
Al cap de gairebé dos anys i mig de l’aprovació de la llei al Congrés. La Sala Penal declara l’extinció de l’eventual responsabilitat penal de l’expresident i els exconsellers Comín i Puig
El Tribunal Suprem va aplicar ahir l’amnistia a l’expresident Carles Puigdemont, així com als exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig, i això suposa el punt final al seu procediment judicial, que queda arxivat al cap de nou anys i dona llum verda a l’expresident per tornar a Espanya quan vulgui i presentar-se a unes eleccions.
La Sala Penal va dictar un acte en el qual arxiva el procediment obert el 2017 contra els tres i els eximeix de tota responsabilitat penal pels fets derivats del procés. El tribunal confirma així la decisió adoptada el 3 de novembre pel jutge Pablo Llarena, que va tancar el sumari per a tots ells i va remetre el procediment a la Sala perquè resolgués, a l’assumir la decisió del Tribunal Constitucional d’amnistiar el delicte de malversació pel qual encara estaven processats i per la qual, prèviament, ja havia deixat sense efecte les ordres de detenció que pesaven contra ells el 6 d’octubre passat. En la interlocutòria, la Sala rebutja les al·legacions de Vox que va expressar “la seua disconformitat amb la conclusió del sumari” i va instar a mantenir el processament dels tres líders independentistes.
L’amnistia s’ha fet efectiva gairebé dos anys i mig després de la seua aprovació al Congrés. El Constitucional va avalar el gruix de la norma el 26 de juny de 2023 però va decidir esperar-se al posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) respecte a la malversació per iniciar el debat dels recursos d’empara. Aquest pronunciament va arribar el 16 de juliol passat, quan el TJUE va descartar que el referèndum hagués afectat els interessos financers de la UE, una de les tesis utilitzades pel Suprem per excloure el delicte de malversació de l’abast de la llei d’amnistia.
Puigdemont, que després de ser amnistiat va dedicar un poema als seus “estimadíssims enemics” (vegeu el desglossament), encara no ha donat detalls del seu retorn, malgrat que el seu advocat, Gonzalo Boye, va explicar que la previsió és esperar-se que passin les eleccions generals de diumenge vinent. Els que ja han tornat a Catalunya són Comín i Puig, que ho van fer després del pas de Llarena.