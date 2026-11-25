CRÒNICA VINTAGE
Llacets, pancartes i pistoles als col·legis electorals de Lleida a les eleccions generals passades
El tema central en les generals del 2023 el va centrar l’auge de la ultradreta.
Vostès potser no ho recordaran, que són molt joves, però hi va haver un temps en què Catalunya va aconseguir ser independent durant uns set segons. Va quedar en poc o res, i després van venir les dures sentències del Procés™, i les protestes i reivindicacions. Les flames enceses. I els balcons es van omplir de pancartes i llaços grocs, que treien els altres de matinada. En les eleccions del 2019 hi va haver confrontació per no voler treure-les –els va costar el càrrec al president Quim Torra i de diferent forma als lleidatans Pau Juvillà, Miquel Serra i Bernat Solé–. Ciutadans, partit llaç d’avís, li va donar feina a la Junta Electoral.
Altres històries, també del 2019. La CUP, que aleshores era un partit que es presentava a les generals espanyoles, va denunciar que agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van portar pistoles dins dels col·legis electorals. Per als anticapitalistes aquest fet va suposar una “situació completament il·legal” i va demanar explicacions a l’aleshores alcalde de Lleida Miquel Pueyo. L’ambient estava caldejat.
I què va passar en les generals del 23J del 2023? Hi va haver pancartes? No. Llacets? Pocs. Procés? Amb prou feines. El tema central en les generals del 2023 el va centrar l’auge de la ultradreta. Tots van apel·lar al vot útil i al fet que el PSOE i els seus socis poguessin superar el pacte més que segur entre PP i Vox.
I la Junta Electoral? No va actuar contra llacets ni pancartes, però sí davant de la denúncia de la Corporació d’RTVE sobre el “Cara al sol” de l’anunci de Falange Española en televisió. Pel que sigui, va dir que no tenia competències per aturar-lo. Vaja, home.