Sánchez assegura a Barcelona que Catalunya “liderarà” la seua victòria el 29N
El president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va congregar 10.000 persones ahir en un míting a Barcelona en el qual es va mostrar convençut que Catalunya “liderarà” la victòria progressista el 29N amb “la força de les dones”, que “és la que ens farà guanyar aquestes eleccions”. Va prometre que la pròxima legislatura modificarà la llei de Seguretat Nacional perquè Espanya no participi en més guerres il·legals. Va assegurar que no invertirà el 5% del PIB en defensa, sinó “el 7% en sanitat pública, un 1% en habitatge i un 5% en educació pública”. Va revindicar la figura d’Ernest Lluch en un acte amb l’actriu Loles León i el cantautor Joan Manuel Serrat.