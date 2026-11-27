DEBAT
Sánchez passa a l’atac contra Feijóo amb una Colau incisiva i l’ultra Abascal descol·locat
Les esquerres fan tàndem al defensar conquestes socials en plena baralla per indecisos i moderats
El president del Govern central, Pedro Sánchez (PSOE), i el principal aspirant a succeir-lo, Alberto Núñez Feijóo (PP), van intentar esgotar ahir a la nit, en el debat a quatre de la campanya electoral, les darreres opcions d’aconseguir els seus objectius. Ho van fer amb un desplegament tàctic que va afegir tons de surrealisme al debat. Tant un com l’altre van lliurar una ferotge competició pel vot dels ciutadans que poblen l’escassa terra de ningú que s’estén entre les fronteres dels seus partits, allò que abans es deia el centre (ningú no va utilitzar el terme en les gairebé dos hores de debat), i les decisions dels quals apunten a ser claus per definir el resultat de diumenge. I això requeria competir en moderació, esgrimir assoliments de temps passats i disparar amb més ironia que plom contra el rival.
Les baixes dosis d’agressivitat que van aplicar els principals candidats van deixar descol·locat a la primera meitat del debat Santiago Abascal (Vox) qui, a més, es va trobar en l’arrancada que la seua cançó de les paguetes desencadenava un irònic interrogatori sobre el gaudi del bo social tèrmic per la seua família per part d’Ada Colau (FA) i Sánchez que va canviar la’habitual loquacitat en silenci. Va tardar a recuperar-se i ho va fer amb certa ira.
El debat a quatre va desplegar una asimetria argumental en la qual, per l’esquerra, Sánchez i Colau feien amb freqüència tàndem per atacar la dreta amb dades i arguments sobre els assoliments socials i econòmics dels últims vuit anys de governs de coalició, però aquesta sintonia no es donava en el flanc oposat: Feijóo els qüestionava mentre reivindicava els seus “trenta anys irreprotxables” de gestió (en té 65) i Abascal insistia una vegada i una altra que el país té un problema amb la migració, però cadascú feia la guerra pel seu compte. Colau, a tirar a l’esquerra, obria a Sánchez el flanc del centre que es disputava amb Feijóo, que va canviar l’agressivitat que li va portar la victòria pírrica de fa tres anys per un to pausat al qual les irades intervencions d’Abascal en el tram final afegien llustre.
El debat va incloure trets tradicionals d’aquest tipus d’esdeveniments, com el freqüent diàleg de sords en què cada participant deixa anar el seu discurs amb independència que s’hagi vist interpel·lat per un altre assumpte o el de l’aspirant a la presidència (aquest cop va ser Feijóo) que anuncia una auditoria i un aixecament de catifes. “Vagi amb compte vostè, senyor Sánchez”, li va dir.
No obstant, part del que guanyava d’una banda ho perdia amb gestos com l’autoritari “calladeta” amb l’índex aixecat que va dirigir a Ada Colau al tram final del debat. Sánchez, per la seua part, va recuperar part del que va perdre per la corrupció quan va explicar que, “tant patriota, i resulta que l’únic dels quatre que ha fet la mili i ha jurat la bandera soc jo”.
I qui va guanyar el debat? Se sabrà d’aquí a poc més de 48 hores, cap a la mitjanit de diumenge.