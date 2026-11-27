TRAGÈDIA
Un vaixell carregat amb 7.000 tones de gasoil naufraga a prop de la costa d’Eivissa
La Capitania Marítima descarta possibles fugues als tancs de combustible o a la càrrega del vaixell. Un tripulant turc va perdre la vida durant l’enfonsament i nou més van resultar ferits
Un mariner turc de 46 anys va perdre la vida ahir a la matinada al naufragar el vaixell carregat de 7.000 tones mètriques de gasoil en què navegava amb 16 tripulants més, dels quals uns altres nou van resultar ferits, a unes 19 milles al nord-oest d’Eivissa. El vaixell, amb bandera maltesa i que feia la ruta entre Algesires i Barcelona, va quedar completament bolcat i semienfonsat, malgrat que amb la quilla a la superfície en una zona on hi ha una profunditat d’un miler de metres, la qual cosa podria facilitar els treballs de descontaminació i recuperació de la nau.
El director general d’Emergències del Govern Balear, Pablo Gárriz, va confirmar que s’havien detectat petites taques de combustible al mar després del naufragi del vaixell, anomenat Med Emre, tot i que va matisar que aquesta és una situació “perfectament normal” i va insistir que no hi havia evidències d’un vessament de combustible que pugui despertar preocupació i que les “petites restes” detectades són habituals.
També la Capitania Marítima de València, entitat pública dependent del ministeri de Transports, va informar de la presència d’una taca de 2,6 milles d’extensió al mar d’un material oliós i irisat, típic de gasoil o oli, que es va acabar evaporant al llarg del dia, per la qual cosa es va descartar que hi hagués fugues als tancs o de la càrrega del vaixell, van afirmar. El Govern central va activar el nivell 2 d’emergència davant del risc de vessament. L’equip del Sistema d’Observació Costaner de les Balears va executar simulacions de deriva superficial davant d’un hipotètic vessament del vaixell que mostren una trajectòria de les partícules que no assoliria el litoral eivissenc. Per la seua part, diverses organitzacions ecologistes van expressar inquietud pel possible impacte d’un abocament de combustible sobre l’ecosistema d’una zona d’alt valor natural, que forma part del corredor de cetacis de la Mediterrània.
El Centre de Coordinació de Salvament de València va rebre una trucada de socors Mayday a les 21.30 de dimecres. Sis minuts després, el vaixell va comunicar que tenia una via d’aigua i una escora de 90 graus. Finalment, l’enfonsament es va produir cap a les 23.00 hores. La tripulació va ser rescatada per Salvament Marítim, amb la participació d’helicòpters i el mercant Prysmian Monna Lisa. El vaixell, del qual s’investiguen les causes del naufragi, té 120 metres d’eslora i va ser construït el 2019.