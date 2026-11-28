Pedro Sánchez surt en bici pel camp amb Begoña Gómez en la jornada de reflexió
El president del Govern i candidat a les eleccions generals d’aquest diumenge 29 de novembre, Pedro Sánchez, passa la jornada de reflexió d’aquest dissabte fent esport i amb la família, segons han informat fonts del PSOE.
Des del partit socialista han compartit un vídeo en el qual es veu Sánchez al costat de la seua esposa, Begoña Gómez, realitzant una ruta pel camp amb una bicicleta de muntanya.
"Tenia ganes de tornar a agafar la bici. Porto unes quantes setmanes que no he pogut, per la campanya i la precampanya," explica a la càmera.
Posteriorment, es posa un casc amb una càmera 'Go Pro' incorporada en el mateix, "així no em reconeix ningú", afirma, i unes ulleres, "així em reconeixen menys", afegeix, i es disposa a realitzar "unes baixadetes", en un entorn que descriu com a "molt bonic".
El candidat a la reelecció va tancar la campanya aquest divendres a la Caja Mágica de Madrid, en un recinte ple amb més de 12.000 persones, i prop d’un miler més que es va quedar fora, on va demanar un últim esforç de mobilització per omplir les urnes el 29 N.
En un acte de marcat caràcter festiu, que va incloure actuacions musicals de la banda Tequila, les cantants Alice Wonder i Lina Makoul i un concert final de Los Planetas, els socialistes van provar de mostrar una imatge de força per revertir els sondejos, que donen favorits a PP i Vox.
L’altra gran sorpresa de la tarda va ser l’aparició del director de cine Pedro Almodóvar, que va demanar el vot per a Sánchez alertant que Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal pretenen derogar la Llei de Memòria Democràtica.
Sánchez va reivindicar la seua tasca de Govern i va avisar que l’arribada de PP i Vox al Govern posaria en perill drets i llibertats que ha costat molta feina conquerir, entre els que va esmentar els drets de dones víctimes de violència de gènere, homosexuals i migrants.
També va tornar a posar el focus en els pensionistes, als que va recordar que aquest any les pagues pujaran un 3,5% al mateix ritme que la inflació i va reiterar que, si continua governant, el sistema "serà públic i estarà garantit" mentre la dreta vol "privatitzar-les", entre altres declaracions.