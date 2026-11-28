SINISTRE
El vaixell naufragat a Eivissa serà remolcat fins el port de Cartagena
El vaixell Med Emre, naufragat dijous a la matinada a 19 milles de la costa d’Eivissa i carregat amb 7.000 tones de gasoil, serà remolcat en el seu estat actual fins al port murcià de Cartagena, on es pretén que arribi dilluns vinent, segons va informar ahir la capitana marítima de València, Elena Delgado. L’opció de Cartagena, va afirmar, era l’única possible, ateses les característiques que reuneix pel seu calat, ja que el vaixell serà remolcat de cap per avall. El president del Govern regional de Múrcia, Fernando López Miras, va expressar el rebuig a aquesta decisió, assegurant que “representa un risc potencial per al nostre litoral”.
Respecte a les causes del naufragi, Delgado va afegir que, a més del mal temps amb què es va trobar el Med Emre, amb ones de més de quatre metres, hi hauria pogut haver “actuacions a bord per part de la tripulació”, com que quedessin obertes les tapes de registre dels tancs de llast d’una de les bandes del vaixell, i això hauria afavorit l’entrada massiva d’aigua de mar.
El vaixell havia passat totes les inspeccions obligatòries, i els certificats reglamentaris i de classificació del vaixell estaven vigents i al dia. Per la seua part, el mariner mort en el naufragi era el cap de màquines de l’embarcació.