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Israel mata dos treballadors de Metges Sense Fronteres a Gaza
L’Exèrcit israelià afirma que eren membres de Hamas. Almenys 1.705 persones han mort per atacs a la Franja des que va entrar en vigor l’alto el foc
Dos treballadors de Metges Sense Fronteres (MSF), tots dos vigilants de seguretat d’una de les seues clíniques a la Franja de Gaza, van morir divendres a la nit en un atac israelià, segons va denunciar l’organització humanitària i va confirmar ahir l’Exèrcit. L’ONG va assegurar que les seues instal·lacions, adjacents a les de l’hospital Al Shifa de ciutat de Gaza (nord de la Franja), estaven clarament senyalitzades amb els logotips de MSF i que la seua ubicació havia estat comunicada a l’Exèrcit israelià. “Es tracta d’un atac directe contra MSF, la qual cosa eleva a 17 el nombre total de companys de MSF morts a Gaza”, va denunciar l’organització.
Per la seua part, l’Exèrcit israelià va confirmar l’atac assegurant que va identificar els dos treballadors com a membres de Hamas i va afegir que un d’ells era comandant d’una cèl·lula d’artilleria del braç armat del grup islamista. “Els terroristes van ser eliminats mitjançant una operació aèria a fi de neutralitzar l’amenaça que representaven”, va afirmar, sense aportar proves que sustentin aquestes afirmacions.
Entre divendres i ahir almenys 18 persones van morir a la Franja a causa d’atacs llançats per Israel i 38 més van resultar ferides. Malgrat la treva vigent des de fa un any, Israel llança diàriament atacs a Gaza que causen morts, en algunes ocasions amb drons en objectius específics que acostuma a atribuir a presumptes membres de Hamas, però que sovint maten també civils, entre els quals dones i nens; i en altres palestins a prop de l’anomenada línia groga, a partir de la qual estan apostades les tropes israelianes. Almenys 1.705 persones han mort des que va entrar en vigor l’alto el foc l’octubre del 2025, segons el ministeri de Sanitat de la Franja. Des del 7 d’octubre de 2023, han mort més de 74.772 gazians.