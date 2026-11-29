El PP guanya les eleccions i suma majoria absoluta amb Vox, el PSOE retrocedeix i l’esquerra estatal es desploma
El PSOE, de la seua banda, torna a quedar segon però perd 4 escons
El PP ha guanyat les eleccions generals d’aquest diumenge, doncs, amb gairebé el 90% escrutat ha obtingut 133 escons que, encara que són quatre menys que el 2023, li permeten sumar majoria absoluta amb els 52 que ha reunit Vox i el d’Unió del Poble Navarro (UPN). El PSOE, per la seua part, torna a quedar segon, però perd quatre actes respecte a les anteriors eleccions i es queda amb 117, mentre que la seua esquerra d’àmbit estatal, ara sota la marca Front Ampli, es desploma en caure de 31 a 10 diputats.
Els 'populars’ revaliden la primera posició encara que amb menys escons que en l’anterior convocatòria doncs ara comptaran amb quatre diputats menys que els 137 de 2023, però aquesta vegada sí, podran recuperar el govern que van perdre el 2018 i convertir Alberto Núñez Feijóo en el nou inquilí de La Moncloa, sempre que pactin amb Vox per desallotjar Pedro Sánchez del palau presidencial.
El PSOE repeteix com segona, força però es deixa quatre escons respecte a les anteriors legislatives, passant de 121 a 117 i Sánchez deixarà de ser president del govern espanyol, un ja que va conquerir fa vuit anys en guanyar a Mariano Rajoy la primera moció de censura d’aquesta etapa democràtica.
Per la seua part, Vox es consolida com a tercera força i podria entrar per primera vegada en el govern central en coalició amb el PP, amb el qual ja governa a l’Aragó, Extremadura, Castella i Lleó i Andalusia. Els de Santiago Abascal s’anoten una pujada de 19 escons, fins els 52, reeditant el seu màxim de novembre del 2019. La coalició d’esquerres Front Ampli, que el 2023 sota la marca Sumar i amb Podem dins va aconseguir 31 escons, es desploma fins els deu, castigada després de compartir govern amb els socialistes, a qui en cal afegir tres de la seua coalició valenciana (dos de Compromís i un de Podem). L’eurodiputada de Podem, Irene Montero, no ha aconseguit acta per Madrid, però el partit 'morat’ comptarà amb dos escons el de la cap de llista de Compromís-Front Valencià per Alacant, María Teresa Pérez, i el de la número sis de la llista d’ERC per Barcelona, Alejandra Sandoval.
Pugen ERC i Bildu, mentre cauen Junts i PNB
Respecte als partits d’àmbit territorial, ERC n’aconsegueix 11, quatre més que el 2023, recollint els rèdits del seu suport al Govern de coalició. Per contra, Junts cau de set a cinc, sent depassada en vots per Vox a Catalunya. L’electorat també ha premiat el suport de Bildu a l’Executiu de Pedro Sánchez. La coalició abertzale aconsegueix un escó més al País Basc i manté el que tenia per Navarra, fins sumar un total de set seients en la Carrera de San Jerónimo, guanyant la partida al PNB.
En concret, els nacionalistes es deixen dos escons, quedant-se amb tres i necessitaran el préstec d’altres forces per poder continuar comptant amb grup parlamentari propi a la Cambra Baixa. I també surt beneficiat d’aquests comicis el Bloque Nacionalista Galego (BNG), un altre dels socis d’investidura de Sánchez, que partia amb un únic diputat i ara dobla la seua representació.