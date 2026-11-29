PP i Vox podrien obtenir majoria, amb PSOE segon, segons el sondeig de 3Cat i TVE
A Catalunya, el PSC (16-18) s'imposaria a ERC (9-10), PP (7-8), Junts (4-6), Vox (6) i Comuns-FA (3)
El PP guanyaria les eleccions a les Corts d'aquest diumenge 29 de novembre amb un 32,2% dels vots i una forquilla d'entre 129 i 134 escons, segons el sondeig de Sigmados per a 3Cat i RTVE. El PSOE aconseguiria la segona posició amb el 28,8% dels vots, que li donarien entre 119 i 124 escons en uns comicis marcats per l'alta participació, que l'enquesta situa en el 76,9%. La tercera posició seria per a Vox, amb el 16,2%. Això li donaria una forquilla d'entre 44 i 48 escons. El sondeig dona majoria absoluta a populars i Vox, que només no sumarien en la part més baixa de les forquilles dels dos partits. A Catalunya, el PSC (16-18) s'imposaria a ERC (9-10), PP (7-8), Junts (4-6), Vox (6) i Comuns-FA (3).
Segons l'estimació que el sondeig fa en l'àmbit estatal, després del 32,2% del PP (baixaria dels 137 escons del 2023 a entre 129 i 134), del 28,8% del PSOE (que mantindria resultats i, per la part alta de la forquilla, fins i tot superaria els 121 de fa quatre anys) i del 16,2% de Vox (que saltaria de 33 a entre 44 i 48), el Front Ampli aconseguiria un 5,7% del total (entre 10 i 11 diputats davant dels 31 de Sumar del 2023), ERC n'aconseguiria entre 9 i 10 davant dels 7 del 2023 i EH Bildu entre 7 i 8, davant del 6 d'aleshores.
Per circumscripcions, a la de Barcelona el PSC baixaria dels 13 escons aconseguits el 2023 a entre 10 i 11, el PP mantindria els 5 d'aleshores i Vox duplicaria resultats, de 2 a 4. ERC passaria de 4 a entre 6 i 7, Junts mantindria els 3 d'aleshores i Sumar, ara Comuns-FA, baixaria de 5 a 3. En el cas de la de Girona, el PSC mantindria els 2 de fa quatre anys i PP i Vox aconseguirien representació, amb un escó cadascun. ERC mantindria el que va aconseguir el 2023, Junts en perdria un (de 2 a 1) i Sumar perdria l'únic representant que tenia.
A la de Lleida, PSC mantindria els 2 diputats del 2023, PP n'aconseguiria 1 i, per tant, representació en aquesta demarcació, a diferència de Vox, que no n'obtindria cap. ERC mantindria el que tenia fa quatre anys i el que tenia Junts ballaria, i la formació de Carles Puigdemont es podria quedar sense representació.
Finalment, a Tarragona PSC podria augmentar de 2 a 3 els diputats, PP mantindria el que té i Vox podria aconseguir-ne 1, fet que li donaria representació a la demarcació. ERC mantindria el del 2023, Sumar (ara Front Ampli) també i el que té Junts ballaria, de tal manera que, com a Lleida, també podrien perdre la representació.