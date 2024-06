Terres de l’Ebre, una destinació imprescindible per als amants de la naturalesa i el turisme actiu

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les quatre comarques del sud de Catalunya, on el riu Ebre desemboca al mar, estan reconegudes des de fa més de deu anys com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Una distinció que posa el focus en els importants recursos naturals i paisatges d’aquesta regió, i en la traça dels seus habitants per conservar-los i fer possible un desenvolupament sostenible.

És una Reserva de la Biosfera maritimoterrestre que destaca per la seua heterogeneïtat i gran diversitat d’ambients, sent una de les més extenses de tot Espanya, amb un total de 367.729 hectàrees.

Un ampli mosaic de paisatges i d’entorns naturals tranquils, ideals per desconnectar, endinsar-se i deixar-se portar en la naturalesa, disfrutar de tota mena d’activitats i donar curs a la pràctica d’esports a l’aire lliure.

Un dels espais més característics és sens dubte el Delta de l’Ebre. Constitueix un dels majors i més importants aiguamolls de la Mediterrània occidental, amb una gran biodiversitat i espais singulars com les llacunes litorals de la Tancada i l’Encanyissada o la barra del Trabucador; i més de 150 espècies d’aus que el converteixen en un paradís per als amants del birdwatching. Un gran nombre de miradors permet observar de prop les aus i la naturalesa en tota la seua esplendor, amb espècies emblemàtiques com el flamenc o la gavina corsa.

Unes de les millors opcions per recórrer i conèixer tots els racons del Delta és la bicicleta. Existeix una extensa xarxa de camins per passejar sense pressa entre llacunes i arrossars, en unes rutes aptes per a tota la família. Per les característiques d’aquests camins, el Delta també suposa un lloc ideal per al gravel, modalitat en auge del ciclisme d’aventura.

Existeix una extensa xarxa de camins per passejar

sense pressa entre llacunes i arrossars, en unes rutes aptes per a tota la família



A pocs quilòmetres de distància trobem el Parc Natural dels Ports, amb el Mont Caro (1441 metres) com a pic més alt. La zona ofereix unes rutes i paisatges espectaculars on practicar senderisme, el ciclisme de carretera, BTT o l’escalada i el barranquisme, i observar espècies d’interès com la cabra salvatge o el voltor, en entorns únics com les Roques de Benet, que van inspirar a Picasso en la seua estada a Horta de Sant Joan.

I per completar l’experiència al territori, res millor que disfrutar de la seua rica gastronomia, amb productes agroalimentaris de gran qualitat, i dels seus vins amb denominació d’origen (DO Terra Alta), cada vegada més apreciats a nivell nacional i internacional. Tot això, tenint la possibilitat de descansar en una xarxa d’establiments del més variat, des de de càmpings enmig de la naturalesa a cases rurals o hotels amb encant.

Activitats nàutiques per a tota la família

L’extensa costa de les Terres de l’Ebre compta amb tota mena de platges, des de les petites cales cristal·lines de L’Ametlla de Mar i el Perelló a les extenses platges de sorra del Delta. Una manera de conèixer-les és recorrent el sender litoral GR-92, que permet admirar la costa de la comarca del Baix Ebre. A L’Ametlla, a més, es troba el prat de posidònia més gran de la costa catalana i nombroses restes, que fan les delícies dels amants de submarinisme i el snorkel.

Un grup de joves practicant snorkel en una cala d’aigües cristal·lines.PATRONAT DE TURISME DE TARRAGONA

Al Delta, les aigües tranquil·les de les badies dels Alfacs i el Fangar suposen un entorn idíl·lic per iniciar-se en els esports i activitats nàutiques, des de la vela al pàdel surf. En zones com la barra del Trabucador també es pot donar curs amb el vent a experiències més intenses, com el kitesurf. I per reposar forces i contemplar les meravelloses vistes, res millor que poder degustar musclos i ostra a les mateixes muscleres on es produeixen.

La Via Verda de la Val de Zafán

Aquesta via verda és una ruta turística que transcorre per l’antiga via fèrria de la Val de Zafán, des de la Puebla de Híjar a l’Aragó fins Tortosa, passant per l’interior de les comarques de la Terra Alta i el Baix Ebre. La línia només va ser operativa durant 31 anys i es va tancar definitivament el 1973. En les últimes dècades, s’ha transformat en un actiu turístic de primer nivell i s’han recuperat algunes de les antigues estacions. Ara està en execució un projecte, amb fons europeus, per prolongar aquesta via verda des de Tortosa i Roquetes on acaba ara fins Amposta i La Ràpita, on arribarà al mar. Està previst que sigui ja operativa el 2025, amb un itinerari només per a bicicletes i vianants, lliure de trànsit.

Un grup de persones circulant per un aqüeducte de la Via Verda.PATRONAT DE TURISME DE TARRAGONA

Actualment aquesta via verda compta amb un recorregut de 130 quilòmetres, dels quals 50 en terres catalanes. Al seu pas per l’interior del territori travessa diversos túnels, aqüeductes, antigues estacions de ferrocarril reconvertides en serveis de restauració, lloguer de bicis i allotjament, àrees de lleure i ponts amb unes vistes impressionants, ja sigui dels Ports o del riu Ebre. Un dels punts més singulars és el santuari de la Fontcalda, entre Prat de Comte i Gandesa, amb una zona termal a l’aire lliure on refrescar-se i recuperar-se de l’esforç realitzat.

En caiac pel riu Ebre

Un altre dels actius de les Terres de l’Ebre és sens dubte el riu que li dona nom i que marca el seu paisatge i el caràcter dels seus habitants. L’Ebre és un espectacle en si mateix, amb els seus boscos de ribera, les seues illes fluvials, la seua biodiversitat i uns paisatges de què poden ser gaudits en embarcacions turístiques (llaguts), en barques a motor i en piragua o caiac. Un dels trams de més bellesa és el que transcorre entre les poblacions de Miravet, a la comarca de la Ribera d’Ebre, i Benifallet, en el Baix Ebre.

Un kaiak en un tram frondós del riu Ebre.PATRONAT DE TURISME DE TARRAGONA

Un descens d’uns 12 quilòmetres i unes dos hores i mitja sense dificultat, del que pot disfrutar tota la família, i que s’admira des de l’imponent castell templer de Miravet als camps de cultiu pròxims al riu, gaudint d’un paisatge únic, amb la seua fauna i flora. Tot un espectacle per als sentits.