Sant Guim de Freixenet celebra la 28a Fira de l’Ou amb activitats per a tots els públics
El cap de setmana del 7 i 8 de juny, el municipi acollirà una festa popular amb gastronomia, música, tradició i reconeixements destacats com els “Ous de Plata”
El municipi de Sant Guim de Freixenet es prepara per viure un cap de setmana festiu amb motiu de la 28a edició de la Fira de l’Ou, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de juny. La fira, que ja és una cita consolidada al calendari de festes de la comarca de la Segarra, oferirà una gran varietat d’activitats per a tots els públics amb l’ou com a protagonista.
L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament amb el suport de diverses institucions i entitats locals, inclou propostes gastronòmiques, culturals, infantils i tradicionals, així com l’espai de mercat d’artesania i productes de proximitat.
Un programa farcit d’activitats
El dissabte 7 de juny, la jornada arrencarà amb un dinar popular al pavelló, seguit d’un bingo musical i un “Tardeo de l’Ou” amb música i ambient festiu. A la tarda, també es durà a terme una degustació i maridatge de productes lleidatans amb sessions guiades al Molí de l’Estació, en col·laboració amb Gust de Lleida.
El diumenge 8 de juny, la festa continuarà amb activitats tradicionals com l'“Esmorzar d’ous”, la 3a Trobada de Vehicles Clàssics, portes obertes del Sindicat Modernista, concursos de truites, exhibicions de ball de bastons i diverses activitats infantils. A més, durant tot el dia es podrà gaudir del mercat d’artesania i alimentació, tallers, inflables i animació al carrer.
Reconeixements i homenatges
Un dels moments destacats de la fira serà l’acte central de diumenge, amb la concessió dels guardons “Ous de Plata”, que enguany recauen en la periodista i presentadora Helena Garcia Melero per la seva trajectòria en els mitjans de comunicació en català.
També es retrà homenatge a Primitiu Mata i Enrich, veí molt estimat del municipi, en reconeixement a la seva implicació durant dècades en activitats culturals i socials a Sant Guim.
Una festa arrelada a la tradició i al territori
La Fira de l’Ou és una mostra viva del compromís de Sant Guim de Freixenet amb el producte local, la cultura popular i el teixit associatiu, amb la col·laboració de comerços, entitats i veïns. L’ou, element central de la fira, simbolitza la fertilitat, la vida i la tradició pagesa del municipi.
Més informació
Els interessats poden consultar el programa complet i fer inscripcions prèvies (dinar popular, tastos, etc.) a través del web oficial:
📲 facebook.com/santguimdefreixenet i instagram.com/santguim
📩 comunicacio@santguim.cat
Us esperem a Sant Guim de Freixenet per viure plegats una nova edició d’aquesta fira única i carregada de simbolisme!