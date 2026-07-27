L’Urgell modernitza els seus regadius per millorar la competitivitat de les explotacions i el futur del territori
El Departament d’Agricultura impulsa noves actuacions al sistema Segarra-Garrigues i als Canals d’Urgell per millorar l’eficiència hídrica, reforçar la competitivitat de les explotacions i avançar cap a un model agrícola més eficient i adaptat als reptes climàtics
L’aigua és un dels principals factors que determinaran el futur de l’agricultura. Davant dels efectes del canvi climàtic i de la necessitat d’optimitzar els recursos disponibles, la modernització dels regadius s’ha convertit en una eina estratègica per garantir la viabilitat de les explotacions, incrementar-ne la competitivitat i generar noves oportunitats de desenvolupament al territori.
Amb aquest objectiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua desplegant a l’Urgell diferents actuacions destinades a modernitzar les infraestructures de regadiu, en l'àmbit dels Canals d’Urgell i a implantar nous regadius en l’àmbit del sistema Segarra-Garrigues tots dos projectes clau per al futur agrícola de les comarques de Ponent.
Nous regadius per impulsar el territori
El sistema Segarra-Garrigues continua avançant amb noves actuacions que permetran incorporar més superfície agrícola al regadiu i millorar l’eficiència de les xarxes de distribució.
Actualment, s’estan executant obres als municipis de Maldà, Verdú, Preixana i Sant Martí de Riucorb, que beneficiaran 561 hectàrees de conreu mitjançant la construcció de noves xarxes de distribució.
A aquestes actuacions s’hi afegeix el desplegament d’una nova xarxa de comunicacions basada en fibra òptica i antenes, una infraestructura que reforça el funcionament i la gestió del sistema Segarra-Garrigues i facilita un control més eficient de les instal•lacions.
El desenvolupament del projecte continua amb la redacció de nous projectes que permetran posar en regadiu prop de 1.200 hectàrees addicionals a la zona de l’Aranyó, a Tàrrega, i als municipis de Maldà, Belianes i Sant Martí de Riucorb, ampliant progressivament l’abast d’un dels principals projectes de tecnificació de l’agrària de Catalunya.
El Canalet de Tàrrega, un exemple de modernització compatible amb la protecció ambiental
Dins del desplegament del sistema Segarra-Garrigues, el Govern ha aprovat la modernització de la xarxa de regadiu de la comunitat de regants de l’Alt Urgell, coneguda com el Canalet de Tàrrega, així com el protocol de reg en zones protegides.
Aquesta actuació permet avançar en la modernització d’un regadiu històric i establir un marc de funcionament compatible amb la conservació del paisatge i dels hàbitats naturals, especialment en les zones amb presència d’aus estepàries.
La comunitat de regants del Canalet de Tàrrega disposa de 1.863 hectàrees donades d’alta per al regadiu als municipis de Tàrrega, Vilagrassa i Verdú. D’aquesta superfície, unes 800 hectàrees estan declarades zona especial de protecció per a les aus (ZEPA), un àmbit on el protocol aprovat estableix les condicions per compatibilitzar l’activitat agrícola amb la protecció ambiental.
L’actuació del Canalet pot convertir-se també en una experiència de referència per continuar avançant en la implantació de regadius eficients en altres zones del sistema Segarra-Garrigues, combinant la millora de la productivitat agrícola amb la preservació dels valors naturals del territori.
La modernització dels Canals d’Urgell, un repte estratègic
Paral•lelament, també s’impulsen actuacions de modernització vinculades als Canals d’Urgell, un sistema de regadiu tradicional amb més de 150 anys d’història que té un àmbit d’actuació d’unes 87.000 hectàrees dins de la demarcació de Lleida, entre les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Garrigues i Urgell.
Actualment, aquesta xarxa permet el reg d’unes 69.100 hectàrees i també té una funció d’abastament a poblacions, indústries i explotacions ramaderes.
En aquest context, la modernització dels Canals d’Urgell planteja la transformació de les xarxes hidràuliques existents cap a sistemes més eficients, reduint les pèrdues en el transport i la distribució de l’aigua i facilitant que cada parcel•la disposi de les condicions necessàries per implantar sistemes de reg més eficients.
A l’àmbit de l’Urgell, una de les actuacions previstes és el projecte constructiu de modernització del sector B-03 dels Canals d’Urgell, que inclou el municipi d’Agramunt i que permetrà avançar en la renovació d’aquestes infraestructures.
Una inversió estratègica per al futur agrícola
La consolidació del sistema Segarra-Garrigues continua avançant amb noves inversions. Durant el 2025 es van incorporar al regadiu 2.086 hectàrees, fet que situa la superfície total regable en 28.136 hectàrees.
Al mateix temps, el conjunt d’actuacions executades dins del sistema ha comportat una inversió de 36,3 milions d’euros, dels quals 33,3 milions corresponen a obres desenvolupades per Infraestructures.cat en diferents sectors de la xarxa.
Aquestes actuacions permeten continuar estenent un model de regadiu més eficient i adaptat als reptes del futur. Tant les obres actualment en execució com els nous projectes previstos a l’Urgell responen a una mateixa estratègia: modernitzar les infraestructures, optimitzar l’ús de l’aigua i dotar el sector agrari d’eines que li permetin afrontar amb més garanties els reptes econòmics, energètics i climàtics dels pròxims anys.
La modernització i la implantació dels regadius contribueix així a consolidar el paper de l’agricultura com un dels motors de desenvolupament del territori i com una activitat clau per mantenir viu el món rural.