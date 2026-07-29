Drets Socials i Inclusió posarà en funcionament el SAIAR La Freixa per reforçar l'atenció a les persones grans de la Segarra
El nou servei, que entrarà en funcionament l'1 d'octubre, facilitarà una atenció integral de proximitat i donarà suport a les famílies i persones cuidadores de l'àmbit rural
El Departament de Drets Socials i Inclusió i l'Ajuntament de Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, posaran en funcionament el pròxim 1 d'octubre el Servei d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural (SAIAR) La Freixa, un equipament destinat a reforçar l'atenció a les persones grans de la zona i afavorir que puguin continuar vivint al seu entorn habitual amb els suports necessaris.
El servei forma part de la Cartera de serveis socials de Catalunya i s'adreça a persones de 65 anys o més residents en municipis rurals. El seu objectiu és oferir una atenció continuada i integral, adaptada a les necessitats de cada persona, alhora que proporciona suport a les famílies i a les persones cuidadores, un element fonamental davant els reptes que planteja l'envelliment de la població.
Els SAIAR són recursos pensats específicament per donar resposta a les necessitats de les persones grans que viuen en entorns rurals, amb un model d'atenció flexible i centrat en la persona. Aquests serveis tenen com a finalitat afavorir la seva autonomia i facilitar que puguin continuar desenvolupant el seu projecte de vida al mateix entorn on han viscut, alhora que ofereixen suport a les famílies i a les persones cuidadores.
El SAIAR La Freixa està inscrit al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials (RESES) des de l'any 2012 i disposa d'una capacitat registral de 25 places. D'aquestes, quinze estaran concertades mitjançant el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Sant Guim de Freixenet i el Departament de Drets Socials i Inclusió l'octubre de 2025. Es tracta d'un servei d'atenció integral en l'àmbit rural, de titularitat municipal, concebut per apropar els serveis assistencials a les persones grans dels municipis rurals.
Reforçar els serveis socials de proximitat
La construcció de l'equipament ha suposat una inversió d'1,2 milions d'euros, finançada a parts iguals pel Departament de Drets Socials i Inclusió i per la Fundació "la Caixa". Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del Departament per reforçar la xarxa de serveis socials de proximitat i garantir una atenció adaptada a les necessitats de les persones grans, especialment en aquells municipis on la dispersió territorial dificulta l'accés als recursos assistencials.
Amb la posada en marxa del SAIAR La Freixa, Sant Guim de Freixenet incorporarà un nou recurs assistencial que contribuirà a ampliar l'oferta de serveis socials de proximitat a la comarca de la Segarra, facilitant una atenció més propera, personalitzada i arrelada al territori.