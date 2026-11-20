Tallers Cuñat d'Albesa celebra 110 anys amb una jornada de portes obertes i un esmorzar
El dissabte 28 de novembre, amb presentació de novetats Niubo i la posada en marxa d'un tractor Lanz històric
Tallers Cuñat d'Albesa celebra 110 anys d'història compromís i servei al costat del sector agrícola. Per commemorar-ho, l'empresa convida el 28 de novembre a una jornada de portes obertes on podreu descobrir les novetats en maquinària Niubo i gaudir d’un esmorzar amb clients, amics i professionals.
Família Cuñat, quatre generacions i més d’un segle units per la passió per la maquinària agrícola
Des de 1915, quatre generacions de la família Cuñat han donat continuïtat a un llegat familiar: Toni, l’actual gerent; el seu pare, Antoni; el seu padrí, Geroni i el seu repadrí, Tonet Cuñat.
Més d’un segle d’història avala la trajectòria de la família Cuñat. Des del Tonet, el repadrí fins a arribar al Toni, actual gerent, l’empresa ha evolucionat al ritme de les grans transformacions del sector agrícola.
La proximitat amb l’agricultor, el coneixement del sector, l’esperit emprenedor i el compromís amb el client han estat els pilars fonamentals d’aquesta llarga trajectòria empresarial.
El vincle entre la família Cuñat i la família Serrate, propietària del grup NIUBO, es remunta a l’any 1977, quan ambdues famílies van iniciar una relació comercial basada en la confiança i en una visió de futur compartida.
Amb el pas dels anys, aquesta relació es va anar consolidant fins que Tallers Cuñat va apostar per incorporar la maquinària NIUBO a la seva oferta comercial, passant a formar part de la seva xarxa de distribuïdors.
Avui, Tallers Cuñat continua apostant per la innovació i adaptant-se als nous reptes del sector, mantenint intactes els valors i les arrels que han marcat la seva trajectòria al llarg de quatre generacions.
Programa
12.00 h. Presentació de novetats Niubo i exhibició i posada en marxa d'un tractor Lanz històric del sr. Feliu Izard.
Més informació: www.t-cunat.com