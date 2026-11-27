Semen Cardona: nova imatge i lideratge en genètica porcina
La companyia supera els 6,5 milions de dosis anuals i consolida el seu lideratge en inseminació porcina
Semen Cardona estrena imatge per reflectir una transformació que va molt més enllà de la seva identitat visual. Després de quatre dècades d'experiència, la companyia ha passat de produir i distribuir dosis de semen porcí a convertir-se en un soci estratègic per a empreses de genètica i grans integradors, als quals ofereix la gestió integral de centres d'inseminació artificial.
El canvi respon a una realitat consolidada durant els darrers anys: mentre els seus partners desenvolupen i seleccionen la genètica, Semen Cardona aporta el coneixement, els processos i la tecnologia necessaris per convertir aquest potencial en rendiment reproductiu a les explotacions.
Lideratge
La dimensió assolida posa de manifest aquesta evolució. Líder en producció i distribució de semen porcí a Espanya, Semen Cardona disposa de més de 3.000 places de verros i 21 centres d'inseminació artificial a Espanya, Mèxic i Colòmbia.
Amb una activitat comercial d'abast internacional, la companyia consolida un model de negoci en què la gestió de centres per a empreses genètiques i grans integradors adquireix cada vegada més protagonisme, alguns dels quals sota acords de col·laboració exclusiva.
La seva proposta es basa en una especialització desenvolupada al llarg de 40 anys. Des de l'alimentació i el maneig dels sementals fins a la recollida, l'avaluació, la preparació i la conservació de les dosis, cada fase està orientada a obtenir una qualitat seminal constant i afavorir els resultats reproductius: fertilitat, prolificitat i garrins viables fins al deslletament.
L'objectiu no és desenvolupar genètica pròpia, sinó contribuir a fer que la genètica de cada partner expressi el seu màxim potencial productiu.
Bioseguretat
La bioseguretat constitueix un altre dels pilars d'aquest model. Semen Cardona aplica protocols de vigilància sanitària i control de les extraccions per reduir riscos i protegir les granges de destinació.
A això s'hi afegeix la traçabilitat integral que proporciona Semen Cardona 360, la seva plataforma tecnològica pròpia: un sistema que conecta la comanda amb la identificació del semental, les extraccions, les dosis elaborades i la seva expedició, i que permet verificar cada pas del procés.
La companyia també posa a disposició dels seus partners la seva extensa xarxa logística, amb cobertura a tot el territori espanyol, un recurs decisiu perquè les dosis arribin en les condicions i amb la puntualitat que exigeix l'activitat ramadera.
Aquesta combinació permet adaptar la gestió a les necessitats de cada projecte sense renunciar a criteris comuns de qualitat, control i servei.
«Peak performance in every dose» resumeix aquesta promesa: transformar el potencial genètic en rendiment reproductiu.