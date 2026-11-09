La reina Rània de Jordània, reina dels torrons d’Agramunt
La revista ¡Hola!, considerada la bíblia del paper cuixé, publicava recentment un reportatge sobre el viatge que ha fet a Madrid la reina Rània de Jordània en el qual se li feia un seguiment gairebé al minut.
L’estilosa monarca va anar de compres i va entrar en una de les botigues que Torrons Vicens té al centre de la capital d’Espanya. La revista destaca que es tracta d’una firma de productes artesanals que data del 1775, per la qual cosa a ningú l’estranya que Rània sortís amb una bossa plena de dolços d’Agramunt.
Millor promoció per a Torrons Vicens i per a tota la Indicació Geogràfica Protegida, impossible. Ens alegrem per tots els mestres xocolaters i torronaires d’aquesta localitat de l’Urgell que mantenen viva i amb bona salut una tradició més que centenària.