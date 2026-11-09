Els primers freds
Abans que el temps no perdés l’esma, Tots Sants obria la porta al fred i a les primeres boires. Una boira encara infantil, lleugera, com un assaig maldestre del que vindria després, per Nadal o per Reixos, quan la boira baixava definitiva i s’apropiava de tot. A pagès, cada època té els seus rituals. Novembre eren les colles de podadors a trenc d’alba al cafè de Tonet, les dones que agranaven el carrer i els xiquets corrent esperitats cap a estudi, amb la cartera colpejant-los les cuixes. Ara, que sé mirar cap endins, me n’adono, però aleshores tot això m’era invisible. Quan ets petit, els rituals tenen dimensions modestes, sense cap transcendència. Al Tots Sants dels meus deu anys no hi ha ni cementiris, ni flors, ni retrobaments afectuosos, només la coca que prepara la padrina. Les tardes de novembre caben totes en una mà, en un tros de coca de codony amb les crestes torradetes.
Tampoc no existia la Castanyada, i encara menys Halloween, aquest artefacte del cinema americà. La festa va arribar després, amb el deliri de l’adolescència. I no consistia a recrear cap tradició, a menjar castanyes, moniatos i panellets, ni molt menys a disfressar-se de carallot, sinó a beure cubates i petonejar-se i magrejar-se amb algú en un racó fosc d’alguna discoteca. Fora de la festa, novembre no era gaire diferent d’octubre. La nit de difunts i la boira, un decorat perfecte per als recolliments eròtics.
“Els primers freds”, com els va anomenar Joan Margarit, són un ritu de pas: arriben amb l’edat, quan el món exterior t’entra directament a casa sense trucar i, de la nit al dia, et converteixes en pare dels teus pares. Una realitat encara afortunada, perquè l’alternativa és pitjor. Ja ets tu mateix novembre. Has arribat a la primera línia, i ara et toca a tu preparar Tots Sants: comprar les flors, netejar la làpida, passar conversa al cementiri... I de cop t’adones que, juntament amb l’encàrrec de mantenir el ritual, has heretat també tots els teus morts.
A partir d’aquest moment, dependran de tu per existir, almenys com a morts, i els hauràs de cuidar no només per Tots Sants sinó cada dia. N’hauràs de preservar la memòria en un anell, en un arbre, potser en un tros de coca de codony. Forma part del contracte que acabes de signar, perquè tu també ets la seua herència. Només tu els alimentes.