Ai, aquests vots!

RTVE torna a insistir a presentar candidats a Eurovisió amb els quals fracassen una edició sí i una altra també. Bé, la d’aquest 2024 encara està per veure, però la cosa no pinta bé! A la prèvia les enquestes la posaran a competir entre les favorites, un clàssic, per acabar posteriorment al lloc 20 o així. El cas és que a la finalíssima del Benidorm Fest competien set temes que semblaven clonats uns dels altres, i una d’original. Va guanyar un d’aquests clons gràcies al vot demoscòpic i el televot, que no el del jurat, que va donar els mateixos a st. Pedro i el seu bolero que a Nebulossa i la seua Zorra. Curiós el cas d’aquest veterà duo valencià (ella té 55 anys i ell, 47) que el 2023 van intentar participar per San Marino. Per la resta, massa errors tècnics i uns presentadors francament millorables. L’“haced lo que os salga del coño” de Ruth Lorenzo als vencedors ja forma part de la història televisiva. I una última pregunta. Tenint en compte com de perepunyetes són a l’Eurofestival, caldrà fer retocs en la lletra de l’aspirant, teòricament reivindicativa?