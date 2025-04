TVE no vol el femení

Creat: Actualitzat:

Val a dir primer que els designis dels programadors televisius, com els del Senyor (i la recent projecció de La Biblia... en un principio, em remeto, només per citar un exemple recent), són inescrutables. Dit això, ens resulta d’allò més incomprensible la decisió d’aquest dimarts d’RTVE d’emetre un partit oficial, a més, de la selecció femenina de futbol (classificació per a la fase final de la Nations League) davant de Portugal per La 2. No s’encavalcava amb res ni ningú i, amb tots els respectes per a La 2, sembla un menyspreu posar les Alèxia, Aitana, Cata i companyia al segon canal de la pública.

Sí, qui volia veure les evolucions de la roja femenina no tenia cap impediment per fer-ho, però vostès s’imaginen un partit de la masculina, encara que sigui una patxanga, per aquest canal? O les ja emeses semifinals de la Copa del Rei, o la finalíssima del dia 26 d’aquest mes a La Cartuja entre Barça i Reial Madrid? Oi que no s’ho imaginen? Així que no hi ha volta de full. Ens omplim la boca de bons propòsits, però la realitat és molt diferent.