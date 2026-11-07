Jo vaig veure La Séptima
L’audiència va ser del 3,2, cosa que per a la poca promoció i la minoritària, ara per ara, cadena ja és molt. És un programa massa llarg per veure’l sencer (de 21.00 a 01.00 hores) però té la virtut que els temes que toca no s’estenen gaire i almenys no hi ha crits ni crispacions entre els tertulians-opinants: Jesús Maraña, Chema Garrido, Hugo Pereda i Marisol Hernández en l’estrena. També va sorprendre que el personal va d’uniforme (americana blava i camisa blanca sense corbata) i que no hi ha partidisme: atien igual a dreta i esquerra. El millor, l’entrevista al ministre Cuerpo i a l’exministre Jesús Caldera.
Com que Movistar ha resintonitzat els canals, a casa no vam haver de passar pel calvari de fer-ho, al no saber-ne, bàsicament. Així que, després del partit de l’Europa League, ens vam trobar amb La Séptima, al dial set, tot un detall. I vam anar a parar a La última hora, que presenta, a més, el director de la cadena, Javier Ruiz, que es va fer un nom al capdavant del Mañaneros de La 1.