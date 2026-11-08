Tenim un problema
Després d’un exhaustiu treball de camp sobre la programació de La Séptima no ens queda altra opció que convenir que, ara mateix a dos dies de l’estrena, la cadena té un problema. Igual ens ocorre com en aquell anunci televisiu, cèlebre als anys 70, que afirmava que no ens agradava la tònica perquè l’havíem provat poc. Pot ser. Però després de veure El pulso (Verónica Sanz), En línea (Sarah Santaolalla), Sobre la mesa (Rocío Delgado), La diana (Noor Ben Jessef) i Última hora (Javier Ruiz) ens semblen tots iguals. Mateixes notícies, mateixos vídeos encara que diferents, no pas tots, tertulians. És com veure un informatiu 24 hores. Sempre estàs al corrent, sí, però cansa. Fins i tot el plató és el mateix. Amb la finalitat de canviar els col·laboradors existeix El relevo, en el qual una pesentadora fa el pas a la següent a la redacció anunciant el que oferiran que és el mateix que ja havíem vist. El segon dia ja van repartir més a la dreta i ultradreta que a l’esquerra. Ah! I les pel·lícules del cap de setmana, low cost.