El trobarem a faltar
José Miguel Monzón (Madrid, 1955) es retira. El Gran Wyoming, metge per poc temps, músic amb Paracelso juntament amb Reverendo, escriptor, actor i comunicador, es jubila. Ja s’ha fet públic. Ho deixa a final d’any. El trobarem a faltar a El Intermedio d’Antena 3 que presenta des del 2006. Abans, entre d’altres, ja havia despuntat a La noche se mueve; Silencio, se juega; Esto es lo que hay o El peor programa de la semana. Es va consolidar presentant Caiga quien caiga i va ser definitivament estrella a El Intermedio. L’enyorarem molt, repetim. Trobarem a faltar la seua ironia, que no sarcasme, que defineix les ments intel·ligents i la seua peculiar manera d’atiar allò que no li semblava bé. El substituirà Gonzo. El programa serà, sens dubte, diferent, però no millor. Això és impossible. Com que aquestes coses sempre queden bé, del Wyoming recordaré una divertida entrevista al seu local, Café del Mercado, a Madrid a mitjans dels 80. Vam riure molt i amb gintònics pel mig, més.