Abraçar les diferències
Paer en cap
Peggy Flanagan, Chris Pappas, Keisha Lance Bottoms, Abdul Sayed, Gina Hinojosa, Deb Haaland o James Talarico. Són els noms propis que aquesta setmana no només han ocupat portades als Estats Units sinó també a casa nostra. Les eleccions de mig mandat, que han ressonat a tot el món, han canviat majories i a la vegada han deixat imatges molt significatives.
Com per exemple, que una dona afroamericana serà per primera vegada governadora d’un estat. O que al Senat, una dona indígena, un home reconegut obertament homosexual i un musulmà tindran veu i vot per primer cop a la història. Es tracta principalment de dones i de persones de comunitats poc representades assolint responsabilitats que fins fa no gaire semblava que tenien barrades. Aquestes fites tan simbòliques com representatives ens expliquen que les societats avancen a mesura que som capaços de trencar murs aparentment infranquejables.
Quan qualsevol persona sap que pot prosperar amb les mateixes condicions que la resta, la democràcia s’eixampla. Aquesta és una de les principals conclusions que podem extreure del que ha passat als Estats Units aquesta setmana. Una societat és més forta quan les persones poden mirar les seves institucions i sentir-les de prop. I aquesta reflexió també la traslladem aquí. Vivim en societats cada vegada més diverses. A Lleida, compartim espai persones de procedències, llengües, cultures, creences, edats i maneres de pensar diferents. No hem de tenir por d’aquesta diversitat ni de les diferències que puguin sortir. Al contrari. Precisament les diferències i les discrepàncies són les que ens ajuden a veure les coses des d’un altre punt de vista i a créixer. Una societat plural és més empàtica i té més mirades, més experiències i més capacitat per entendre un món que també és plural. Ningú és millor ni pitjor per no pensar el mateix. No és la diversitat qui debilita sinó presentar-la com una amenaça. I aquest és, precisament, un dels riscos que tenim al davant.
Fa massa temps que veiem créixer una manera de comunicar i de fer política que necessita dividir, assenyalar col·lectius i plantejar una batalla per qualsevol diferència. Les xarxes socials han multiplicat aquest fenomen. Un insult, una falsedat o un missatge que ataca la dignitat d’una persona pot arribar en qüestió de minuts a milers o milions d’usuaris. I de tant repetir determinats discursos correm el risc d’acabar normalitzant allò que no hauria de ser normal. La crispació no apareix d’un dia per l’altre. Es va construint amb una autoconvicció de sentir-se alhora impune. Quan es tolera que algú sigui menyspreat pel seu origen o perquè pensa diferent, els límits es van difuminant fins a dissoldre’s. A Lleida veiem vídeos o publicacions en aquesta línia. Recentment, també hem viscut convocatòries que no perseguien defensar cap proposta o reivindicació, sinó generar por, tensió i aldarulls. Davant d’això, les institucions democràtiques han de ser fermes i garantir la convivència.
Un dels grans valors de la democràcia és viure amb la llibertat d’expressar-se i poder pensar el contrari de la persona que tenim al davant. Però també ho és lluitar perquè aquella idea que no compartim sigui tan respectada com la nostra. Per això les notícies que ens arriben des dels Estats Units em semblen esperançadores perquè ens recorden que conviure no significa necessàriament pensar igual. Significa saber viure junts, pensar diferent i respectar els drets dels altres. Una societat i una capital com la nostra avança quan, en lloc de témer les diferències, som capaços d’abraçar-les.