Cop d'autoritat

El Lleida va aconseguir una més que meritòria victòria a domicili davant de la Penya Esportiva, en un partit que va resoldre amb ofici en una gran primera meitat per sumar el seu segon triomf sobre gespa artificial, el punt feble dels de Viadero, i el primer fora de casa després de dos mesos, a banda de donar un cop a sobre de la taula a la classificació, que el conjunt blau torna a liderar, ara empatat només amb el seu pròxim rival, el Badalona Futur, arran de la derrota de l’Hèrcules a casa davant de la Penya Independent (2-3).

El conjunt local, amb l’excapità blau Toni Vicente com a titular i fidel a l’estil del seu entrenador, el lleidatà Alberto Gallego, es va negar a rifar la pilota i va defensar molt alt. Tanmateix, el Lleida no va tardar gaire a trobar les costures al plantejament local. En el minut 4, Figueras va rebre al cercle central, i mentre la defensa local tirava el fora de joc, Montero es va desmarcar a la perfecció, va controlar amb el pit la gran passada del capità i, amb tot el temps del món per pensar, va optar per la potència per batre el porter Frías amb una volea (0-1).L’arriscat estil de l’equip eivissenc el desprotegia darrere, però també li va donar alguna recompensa en atac, amb l’empat al 16. Tovar va lluitar una pilota que, després d’un parell de rebots, va caure a Fraile a la frontal de l’àrea petita perquè establís l’1-1 sense oposició.El Lleida va seguir trobant espais i recuperant pilotes en camp contrari, encara que sense generar ocasions rellevants. Quan semblava que el matx se n’anava al descans empatat, el Lleida va imprimir una marxa al joc per decantar-lo primer i sentenciar el xoc després.En el 44, Montero va rebre en banda, va veure Becerra sol al segon pal i li va entregar una pilota rasa que només va haver d’empènyer per anotar el seu segon gol amb el Lleida (1-2). Si el gol del colombià ja era una bona notícia per al Lleida, es va trobar amb un premi encara més gran de forma immediata. Quadri va robar la pilota després del servei de centre local i la va deixar a Agüero, que va entregar la pilota a un Chuli amb espais a la banda esquerra. L’andalús va executar una magistral centrada al segon pal, on Montero entrava sol per definir enganxat al pal amb el cap (1-3). El Lleida havia donat un cop a sobre la taula, certificat per Montero, que va sentenciar el seu exequip amb dos gols i una assistència.El segon temps va tenir més picabaralles que futbol, una cosa que va interessar a un Lleida que va saber mantenir el resultat amb molt ofici, en part gràcies als centrals, que van buidar totes les pilotes penjades sense donar lloc a segones jugades. Un d’ells, Òscar Rubio, va haver de ser substituït en els minuts finals, al rebre un cop a la cara que li va obrir la cella i el va obligar a passar per l’hospital a rebre tres punts de sutura.

Tenia el Lleida Esportiu una assignatura pendent. Des del 3 de desembre no aconseguia guanyar a domicili (0-1 davant del Penya Independent de Sant Miquel de Balansat). I ves per on, una altra vegada a Eivissa, i 71 dies després, els de Viadero van ser capaços de trencar el malefici i no només aprovar la matèria pendent, sinó, a més, amb nota alta: 1-3 amb una delicada primera part en la qual es van aconseguir tots els gols i una segona en què va jugar amb cap i intel·ligència i va deixar que passessin els minuts sense que ocorregués absolutament res al Municipal de Santa Eulària des Riu. Amb dos gols de Sergio Montero i un altre de Juan Camilo Becerra, els blaus van sumar tres punts d’or que els col·loquen una altra vegada dalt de tot, en una terna de la qual, aquesta vegada, ha caigut l’Hèrcules, que va ser derrrotado al Rico Pérez (2-3) pel pràcticament ja desnonat Penya Independent, una derrota d’imprevisibles conseqüències a Alacant. Per cert, a la banqueta local hi havia el lleidatà Alberto Gallego, un tècnic amb experiència en el futbol nord-americà i grec, a més de l’espanyol, però que mai ha entrenat el Lleida. Per si no ho saben, com Alberto Lanco, va provar sort en el món de la música als 90. Però aquesta és una altra història. El millor vindrà diumenge al Camp d’Esports amb la visita del Badalona Futur.

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, no va dubtar a reconèixer que “estic molt orgullós avui dels jugadors, perquè ens emportem un resultat molt positiu perquè l’equip ha sabut competir genial i ha demostrat tenir molt caràcter per tirar aquest partit tan difícil endavant”. El càntabre va afegir que “ens ha vingut molt bé avançar-nos tan aviat, i encara que després ens han empatat, sabíem que podíem tirar-lo endavant, sobretot quan l’equip té aquelles estones en què es deixa anar i interpreta a la perfecció les jugades”. “Llavors és quan hem pogut marcar aquests dos gols que podríem dir que pràcticament han sentenciat el partit”, va afegir l’entrenador del Lleida.

Per la seua part, Joan Campins va voler destacar el mèrit de la defensa en la consecució del triomf: “En el descans, sabíem que teníem un molt bon avantatge però calia conservar-lo, per la qual cosa estic molt content en aquest sentit.” “Crec que hem sabut mantenir bé el resultat i minimitzar les seues jugades de perill”, va afegir el jugador.Finalment, el bigolejador Sergio Montero va considerar que “és la meua millor temporada a nivell personal; no m’esperava marcar tants gols, però això és el reflex que em poso bé i a punt per ajudar”.

Sis anys sense anotar tres gols abans del 45

Feia sis anys que el Lleida Esportiu no aconseguia tres gols a la primera part fora de casa.Va ser el 24 de febrer del 2018, en un partit davant del Llagostera en el qual els lleidatans van col·locar el 0-3 en el marcador en el minut 21, amb gols d’Andriu, Juanto i Javi López. El xoc es va complicar a la segona meitat, amb dos gols locals que van establir el 2-3 final. A més, el conjunt blau només havia anotat més d’un gol fora en el duel davant de l’Alzira de la jornada 3 (0-2). Des d’aleshores, havia marcat dos gols en vuit encontres.

Montero se situa com a màxim golejador blau

Amb el doblet d’ahir, Sergio Montero, amb nou gols, supera Chuli com a màxim golejador de l’equip, que en suma vuit, tots al Camp d’Esports. A més, amb les dos dianes davant del seu exequip, empata amb Boris Garrós, del Cerdanyola, Javi Hernández, de l’Espanyol B, Marcos Mendes, de l’Hèrcules, i Servetti, de l’Europa, com a màxim golejador del grup. D’altra banda, el de Ripollet és l’únic centrecampista entre els deu màxims golejadors, llista en la qual el Lleida és l’únic equip amb dos representants, ja que Chuli hi és sisè.

Enuig a Alacant per la designació arbitral

La Penya Independent, que era el cuer del grup amb 16 punts empatat amb la Nucia, va donar la sorpresa de la jornada a l’imposar-se per 2-3 a l’Hèrcules al Rico Pérez, amb un gol definitiu quan es complien els 10 minuts d’afegit. Després de la derrota i alguna decisió arbitral que no va agradar als locals, alguns aficionats alacantins es van queixar per la designació arbitral, ja que el col·legiat del matx, Joan Masip i Vidal, és del comitè lleidatà, un fet que van considerar clau per justificar algunes decisions que els van perjudicar.