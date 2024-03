El Lleida Esportiu guanya el València Mestalla amb un golàs d’Agüero

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu va aconseguir ahir una més que meritòria victòria a domicili contra el València Mestalla per 0-1. Els blaus van saber gestionar un partit difícil en què van tenir poca pilota però molta efectivitat en les àrees. D’aquesta manera, el Lleida se situa segon a tres punts del líder, el Badalona Futur. L’empat a zero entre Hèrcules i Europa, aspirants a l’ascens, va afavorir els interessos dels de Viadero en la taula classificatòria.

El matx hauria pogut començar molt malament per als blaus. En el primer minut, Borja Calvo va rebre a la frontal una pilota de Mario i va disparar de rosca a centímetres del segon pal. La rèplica del Lleida, en el minut vuit, va ser immillorable. Va guanyar Chuli una pilota dividida ja en camp contrari, va servir a Agüero a la frontal i aquest va llançar un cop amb l’esquerra que, després de colpejar dos vegades al travesser, va acabar introduint-se a la porteria deixant una definició molt plàstica i inaugurant el marcador (0-1). A partir d’aquí, el Lleida es va posar a reduir espais en zones de creació rival, cosa que va obligar a obrir pilotes a les bandes, on els locals patien a l’hora de treure rèdit.

El matx hauria pogut tenir un canvi de guió en el minut 32. Neyder conduïa tranquil pel cercle central però va perdre una pilota que va deixar sol Mario, però en el mà a mà Iñaki va treure un peu providencial al segon pal quan el jugador local ja celebrava l’empat. El Lleida sentia que la fortuna li havia somrigut i el va omplir de confiança la parada d’Iñaki després de l’error comès per Neyder.

El primer temps va tenir poca més activitat i tot quedava obert en el segon, tot i que amb el Lleida Esportiu fent la sensació de tenir el partit controlat.

Després del descans, més del mateix. El València Mestalla, amb la pilota però sense poder generar perill, mentre els de Viadero esperaven la seua oportunitat a la contra. Els valencianistes, malgrat tenir la pilota, van estar pràcticament tota la segona part sense crear ocasions a causa que només podien combinar horitzontalment, a excepció d’un xut al travesser des de fora de l’àrea de Martín Tejón a 20 minuts per al final.

El despertar local va arribar a falta de deu minuts, quan ja van començar a bombardejar l’àrea amb centrades, totes sense èxit. El Lleida, en aquells instants, va tenir la sentència després d’un rebot a l’àrea que va caure a peus de Mateo, però el porter Ruiz es va llançar molt bé a buscar-la tapant tots els espais. Amb els sis minuts d’afegit, el filial valencianista va tenir dos bones ocasions. Primer, quan se’n complien quatre de l’afegit i una pilota morta dins de l’àrea va estar a punt de ser rematada per Aznar però Campins va enviar-la providencialment a córner.

En la jugada posterior, va rematar al punt de penal el central Muñoz però Tejón no va arribar per centímetres al segon pal. Va ser un alleujament per als blaus, que van poder celebrar un triomf important en una setmana delicada.

Ángel Viadero Entrenador del Lleida Esportiu

El tècnic càntabre Ángel Viadero es va mostrar molt orgullós per haver aconseguit una victòria de mèrit: “Avui els jugadors han lluitat, s’han buidat i han sabut guanyar. Era molt important fer un bon partit i me’n vaig molt orgullós dels meus, hem mantingut la porteria a zero i ens ha sortit el que s’ha treballat, de manera que estic molt content en aquest aspecte.”

Seguidament l’entrenador va declarar que “el partit ha estat molt difícil per als dos equips pel vent. Però nosaltres ens hem avançat amb el vent en contra i hem defensat igual de bé, perquè amb el vent en contra allunyàvem pilotes que gairebé tornaven a la nostra àrea, per la qual cosa en aquest sentit estic molt content”.Finalment Viadero va concloure que “ens hem avançat aviat, i sabíem que un rival com ells ens exigirien al màxim. Llavors dono molt mèrit a haver defensat el resultat i a més fora de casa”, va indicar.Per la seua part, Juan Agüero va afirmar que “l’equip se sent molt bé i avui ens hem pogut emportar un resultat positiu”. Mateo va assenyalar que “la plantilla està creixent, els migcampistes hem tapat bé però sabíem que ens podien arribar per les bandes i aquí també hem estat molt bé. Estic orgullós de la feina feta”.

Quarta porteria a zero del curs fora de casa

El Lleida va sumar ahir la quarta porteria a zero fora de casa en el que va de temporada, encara que no aconseguia quedar-se sense encaixar de visitant des del triomf al desembre al camp de la Penya Independent (0-1). Els altres dos partits sense encaixar fora van ser les dos primeres sortides, a la Nucia (0-1) i Alzira (0-2). De fet, l’equip lleidatà és clarament el menys golejat com a visitant, amb només nou gols rebuts, que li valen per ser el cinquè millor visitant del grup malgrat haver marcat els mateixos nou gols.

Centre del camp inèdit a Paterna

Amb la baixa de Quadri, Viadero es va veure obligat a revolucionar el centre del camp, amb la primera titularitat de Robles i el retorn a l’onze inicial de Mateo, que no era titular des del 21 de gener a Terrassa, a la jornada 19. Tots dos van estar acompanyats per l’habitual Montero, mentre que Agüero, habitual interior, va jugar en punta d’atac. A més, en els minuts finals, van coincidir a la sala de màquines Musa Isah, Robles i Vigario, que va firmar com a lateral esquerre i ahir es va haver d’adaptar a la posició de centrecampista.

Els mateixos que tota la temporada passada

El Lleida Esportiu va arribar ahir, a la jornada 25, als mateixos punts que havia aconseguit en tota la campanya anterior, 47. Curiosament, els de la Terra Ferma van arribar l’any passat a la jornada 25 amb 20 punts menys que ara i lluitant pel descens. La temporada passada el Lleida va aconseguir 20 dels últims 30 punts possibles, una xifra més que meritòria que gairebé li arriba per assolir posicions de play-off. Actualment el Lleida Esportiu és segon classificat i amb una ratxa com la de l’any passat a partir d’aquest moment, podria valer or.