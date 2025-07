El risc de Lamine

Creat: Actualitzat:

LAMINE YAMAL és, ara mateix, un dels millors futbolistes del món. Encara no ha fet els 18 anys, és jove òbviament i, com tot mortal, necessita divertir-se. És famós, mediàtic i pot permetre’s no reparar en despeses. D’acord, però sempre hi ha d’haver un però. Ens venen dubtes si el seu sentit de la diversió és el correcte. Fa just ara un any, amb 16, s’esbargia en un iot a Eivissa fent-se magarrufes amb una amiga. En aquest ha repetit la gesta amb una influencer de 30 anys a qui temps li va faltar de passar pel De viernes de Telecinco per explicar-ho tot, cosa que ja havia penjat adequadament al seu compte a les xarxes socials amb milers i milers de seguidors. D’acord, és un rotllet d’estiu, però la cosa es complica quan d’Eivissa va fer el salt al Brasil per gaudir de la nit amb Neymar com a amfitrió. I després, de nou a la Mediterrània eivissenca. Esperem que tingui el cap ben moblat.