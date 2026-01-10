Tornar a començar
Començam un aute an e auem per deuant 365 dies que tornaram a aumplir de rebrembes, d’aventures, de rotines, etc. Ei era epòca per excelléncia que mos marcam mès hites e objectius personaus. Cau hèr un balanç deth passat e un shinhau d’autoanàlisi entà poder crear un futur milhor damb mentalitat positiua. I aurà naui objectius que sajaram que siguen realistes, motivadors e viables, milhor ei que siguen planificats a cuert termini, mès non cau començar-les toti ara! en tot aprofitar es oportunitats creishent personaument, auamçaram entàs desirs mercats, es uns les artenheram e d’auti dilhèu, non serà possible.
Plan bon ei èster dubèrt/a a naui rèptes, experiéncies, tostemp auent en compde eth benèster d’un madeish. Mantier era esperança e era resiléncia, entà superar aqueres dificultats que tanben traparam. Era psicològa Sílvia Congost ditz que “mos acomodam ena zòna de confòrt, pr’amor que mos hè pòur cambiar. Aquerò que prumèr mos cau hèr ei hèr lòc, vuedar, hèr net, talhar, deishar darrèr aqueth passat tà auer pro espaci tà establir naui ligams”.
Es familhes aumentaràn, mès tanben pòden amendrir, serà bon cercar estones entà èster toti amassa. Es amics i seràn se mos mantenguem mutuaument. Planificar en calendari es passi a seguir: hèr espòrt, apréner ua naua abilitat, dies de desconnexion, dedicar temps ara familha, viatjar, gaudir de petites causes, e coma non provar causes naues. Se mos i metem des deth començament, dilhèu òc qu’ac artenheram.
Ètz qu’aguest nau an comence damb plan d’energia, tà hèr front a naui orizonts e exits que mos aumplisquen de gòi, son 12 mesi tà hè’c realitat!!