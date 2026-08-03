Abandonament a la variant sud
PRESIDENT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS HORTA SUD DE LLEIDA
EL GENER de 2013, autoritats de la Generalitat i de la Paeria es feien la fotografia inaugurant la variant sud de Lleida. Aquell dia es va parlar de progrés, de capitalitat i de futur. Del que ningú no ha tornat a parlar mai més és de la calçada lateral que acompanya la infraestructura: el vial de servei que fem servir cada dia els veïns de l’Horta Sud residents, pagesos i granjers, dels barris de la Bordeta i dels Mangraners. Han passat més de tretze anys i la Generalitat de Catalunya, titular dels terrenys, no hi ha fet ni una sola actuació de manteniment. Ni una. El ferm és ple de sots i degradacions que castiguen vehicles i posen en risc la seguretat de qui hi circula. Els vorals no s’han segat mai: si la situació no és encara més precària és perquè els mateixos veïns, pagant-ho de la seva butxaca, han hagut de segar l’herba per poder continuar circulant per un vial públic. Aquesta és la realitat: ciutadans assumint amb recursos propis el manteniment d’una infraestructura de l’administració. I no és una qüestió de desconeixement. L’abril de 2025, després d’una reunió amb la nostra associació, l’aleshores cap del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, Lluís Lacruz Allué, es va comprometre per escrit a preparar un conveni amb l’Ajuntament per posar a punt els vials i a fer-se càrrec de la sega de les finques de titularitat de la Generalitat de la zona. El març de 2026 vam registrar una nova sol·licitud i ens vam reunir amb l’actual cap del Servei, Núria Font Solans, que es va comprometre a fer el manteniment de la calçada lateral i a avançar en la cessió del vial a l’Ajuntament de Lleida. Aquest mateix juliol hem presentat un requeriment urgent a Carreteres i un escrit a la Paeria demanant que faci complir les seves pròpies ordenances. Resultat: dos caps de servei, dos compromisos, i tot segueix exactament igual. Mentrestant, la situació s’agreuja. Ens trobem en plena situació d’alt risc d’incendi i, sense anar més lluny, recentment hem patit dos incendis a la partida de Quatre Pilans. La variant sud està molt descuidada i plena de brossa seca que pot cremar amb facilitat i afectar la calçada lateral i els terrenys adjacents. Ens preguntem qui vetlla perquè es compleixi el contracte de manteniment. Una de les finques de la Generalitat a la mateixa partida es troba completament coberta de vegetació seca: qualsevol guspira n’hi ha prou perquè haguem de lamentar una desgràcia a les propietats i habitatges del costat. Ho hem advertit formalment a les dues administracions: si passa res, no podran dir que no ho sabien. No demanem cap luxe. Demanem el que qualsevol propietari està obligat a fer per llei i el que l’Ordenança de l’Horta de Lleida exigeix a qualsevol pagès amb una finca sense conrear: segar, desbrossar i mantenir. Demanem que la Generalitat conservi allò que és seu i que la Paeria, que té la potestat i el deure de fer complir les ordenances, l’hi requereixi sense més dilacions. Tretze anys d’espera són massa anys. Els veïns de l’Horta Sud no volem inauguracions ni fotografies: volem poder circular amb seguretat i dormir tranquils sense por que el foc arribi a casa.