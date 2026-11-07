El compromís socialista amb els drets socials
Candidata del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Senat
La XV Legislatura ha estat marcada per una intensa activitat parlamentària al Senat, condicionada per la majoria absoluta del Partit Popular i pel bloqueig d’algunes iniciatives socialistes que no han pogut tirar endavant.
Durant aquest període, però, des del Grup Parlamentari Socialista hem treballat per defensar i ampliar els drets socials, protegir les famílies, millorar l’atenció a la dependència i impulsar un model de cures més humà, proper i centrat en les persones.
Hem defensat la modernització del sistema per l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD) buscant més finançament, igualtat territorial, teleassistència, assistència personal i reforç de les cures a domicili i comunitàries. Una proposta que va ser rebutjada per la majoria dels partits de dreta i ultradreta, però que continua sent una prioritat socialista.
En matèria de família, hem treballat per afavorir la conciliació i la protecció de la diversitat familiar impulsant una ponència d’estudi sobre conciliació i corresponsabilitat, les conclusions de la qual van ser aprovades amb el suport de diversos grups parlamentaris. Queda pendent avançar cap a un pacte d’Estat per la conciliació familiar en la propera legislatura. Veurem quines formacions ens hi trobarem...
Hem defensat les persones grans, la seva autonomia, els seus drets, la seva participació social i una vida digna, garantint la revalorització de les pensions que PP i Vox qüestionen. En l’àmbit de l’economia social, hem aprovat la Llei 1/2026, integral d’impuls de l’economia social, que reforça el cooperativisme, les empreses d’inserció i altres entitats compromeses amb l’ocupació inclusiva i la cohesió social. Així mateix, s’ha reivindicat el reconeixement de les persones cuidadores, majoritàriament dones, i la necessitat d’avançar cap a un sistema públic de cures que garanteixi serveis professionals i eviti que les famílies hagin d’assumir soles aquesta responsabilitat.
Fins aquí, tot el que hem avançat, però els reptes per la propera legislatura passen per aconseguir: més finançament i cobertura del sistema d’atenció a la dependència; reduir les llistes d’espera i les desigualtats territorials; més protecció per a totes les famílies; millors permisos i eines de conciliació; reconeixement i protecció de les persones cuidadores; més serveis públics d’atenció domiciliària i comunitària i seguir amb l’impuls de l’economia social i de l’ocupació inclusiva.
La dependència, les famílies, els drets socials, l’economia social i les cures formen part del nostre projecte: garantir que totes les persones puguin desenvolupar la seva vida amb dignitat i autonomia. El repte és transformar els drets reconeguts en drets efectius.
Uns drets que no totes les forces polítiques assumeixen ni defensen. De fet, algunes pretenen eliminar-los. Perquè no tots els partits defensen la idea d’una societat on les persones siguin el centre. Perquè no tots els i les polítiques som iguals.