On sou els homes?
Fa un parell de setmanes es va celebrar a Lleida el I Congrés Dones que Mouen Ciutats. Cal felicitar la Regidoria de Polítiques Feministes de l’Ajuntament de Lleida per la idea, la iniciativa i la posada en escena. Dos dies de trobades, debats i reflexions al voltant de la diagnosi i la construcció d’una societat més igualitària i justa. Hi va haver taules i intervencions molt interessants que em van fer omplir la llibreta de noves idees i propostes. D’altres, al meu parer, no tant perquè van ser excessivament acadèmiques i algunes ponents parlaven des d’una perspectiva feminista teòrica i des d’un cert privilegi socioeconòmic que va fer que les seves intervencions fossin difícils d’aterrar a la nostra realitat concreta. Sigui com sigui, reitero en l’encertada d’haver posat aquesta primera pedra de debat feminista a la ciutat.
Ara bé, hi va haver un detall que va clamar al cel. On eren els homes? On sou els homes? A la majoria de sessions, hi va haver molt poca assistència masculina. De fet, em van sobrar dits a les mans per comptar-los. On eren els empresaris que a hores d’ara encara (als meus cinquanta anys) em diuen nena? On són els jutges (també hi ha jutgesses) que donen la custòdia compartida a aquells que han estat acusats de violència de gènere? On són els metges (també hi ha metgesses) de mirada i diagnòstic androcèntrics? On són els homes que sempre ens parlen amb condescendència? On són els homes aferrats a les cadires de poder? On són els homes que exigeixen una equiparació salarial per les seves companyes de professió (el cas dels futbolistes és escandalós)? On són els homes que despullen amb la mirada? Vull aclarir que no tots els homes, sortosament, segueixen aquest patró, però sí que not all men, but always a man.
Si es vol construir una ciutat feminista, s’ha de trobar la manera d’interpel·lar directament aquests homes i, si cal, fer-los pujar els colors. Si no, no ho aconseguirem. Nosaltres passarem hores debatent sobre el present i somiant el futur, però ells continuaran marcant el pas, prenent decisions i tallant el bacallà.
Per això, la creació d’espais com el Dones que Mouen Ciutats que acull posar sobre la taula on som i on volem anar és una fita extraordinària que ha de continuar, any rere any, sense cap mena de dubte. Així que, estimades organitzadores, a per la segona edició.