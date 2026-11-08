No pensi vostè en la mort
Vivim en una societat molt hedonista, que ens convida constantment a no pensar en la mort, per poder continuar vivint frívolament i superficialment. Pensar en la mort és un desafiament terrible, perquè gairebé sempre acaba posant en qüestió la nostra vida. La realitat de la mort, la seva proximitat, el seu inexorable poder, el seu caràcter enigmàtic fan tangible la fragilitat de la nostra vida i ens planteja, de manera indefugible, la qüestió del sentit de la vida. La mort és un mur dur i terrible on s’estavellen tots els projectes i les esperances en els quals consisteix la vida humana.