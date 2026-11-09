Un Camp d’Esports amb memòria?
Investigador i soci 496 de Lleida CF
Més enllà de la memòria estrictament futbolística, els camps que acullen la pràctica d’aquest esport, de tant en tant i no pas tots, esdevenen espais al servei del que podríem anomenar altres memòries col·lectives: política, social o cívica. És el cas de la inalienable casa del Lleida CF, l’ara equipament de titularitat municipal del Camp d’Esports.
Íntimament lligat al naixement i enlairament de Joventut Republicana de Lleida, l’organització cívica-política majoritària del catalanisme d’arrel popular de principis del segle XX a la ciutat i rodalia, juntament amb el Casal situat a l’avinguda Blondel –actual seu de la regidoria de Cultura de la Paeria– i el Velòdrom en menor mesura, foren les tres principals aportacions en matèria d’equipaments que, impulsades a través de subscripcions populars i finançades amb emprèstits particulars, s’han mantingut dempeus fins als nostres dies, convertides ara, pels girs històrics, en patrimoni immoble de propietat de tots els lleidatans.
Precisament pel seu caràcter d’espais al servei d’un projecte integrador i popular de l’esport, concebut com a eina facilitadora d’una vida més saludable i plena, i per ser propietat de JRL, el Velòdrom i el Camp d’Esports foren víctimes de les represàlies i requises del règim totalitari del general Franco que assolà Catalunya durant 40 anys. La dictadura no tan sols va perseguir i represaliar els homes i les dones de JRL sinó també les propietats. Alguns partits recuperaren les seves anys després a través de la Ley 43/1998, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939. No en el cas del Camp d’Esports, que mai retornà als seus legítims propietaris.
D’altra banda, un recompte recent de la Generalitat de Catalunya ha xifrat en 231 els elements del patrimoni memorial català relacionats amb la Guerra Civil o la transició democràtica integrats en la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, ja sigui en forma de rutes, centres d’interpretació o vestigis que expliquen el nostre passat recent. Lleida, malgrat haver estat la capital de la rereguarda del front d’Aragó durant la Guerra Civil, només hi compta amb un sol espai integrant de l’esmentada Xarxa: la fossa del cementiri vell on foren assassinats i enterrats centenars de republicans. Arribats en aquest punt, cal retreure’s a la pregunta que encapçala l’article. Ara que l’ajuntament n’ha recuperat el control i que l’auge del totalitarisme i de l’extrema dreta amenacen de nou la nostra societat i es fa més necessari que mai impulsar el futbol com a mecanisme al servei de l’arrelament dels nouvinguts a la ciutat, a la classe social i a Catalunya, potser és el moment oportú perquè el Camp d’Esports incorpori senyalitzacions, plaques o àmbit físic concret dedicat a la memòria democràtica –entengui’s un espai accessible i memorial– on s’hi recordi la foscor i les funestes conseqüències del feixisme– evidentment, per ajudar a evitar que es repeteixin–, incorporant el recinte esportiu en l’esmentada Xarxa d’espais.
Al meu parer, no és admissible que avui encara el Camp d’Esports segueixi vivint d’esquenes a la seva història i en cap lloc central i visible de les instal·lacions no s’expliqui que la seva memòria i la de JRL van juntes de la mà, que fou part d’un complex esportiu avançat i capdavanter a l’Estat espanyol –avui mig desaparegut– i que patí les represàlies confiscatòries del franquisme per haver estat un centre irradiador d’esport, salut i catalanisme per al conjunt de les classes populars de la ciutat i de més enllà.