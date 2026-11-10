El claustre gòtic més gran del món és a Lleida
Vicepresident Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
El programa de TV3/3Cat Soc i Seré, en el seu darrer capítol, va difondre entre l’audiència televisiva catalana la idea que el claustre gòtic més gran del món és el del Monestir de Pedralbes de Barcelona, edifici que el proper any celebrarà el seu 700 aniversari. Ho va fer a través d’una pregunta adreçada a un dels concursants, en la qual es demanava quin era el claustre gòtic més gran del món, a triar entre quatre possibles respostes: Seu Vella de Lleida, monestir de Pedralbes, monestir de Poblet i Catedral de Girona. El concursant va triar respondre en favor del claustre de Pedralbes, i el concurs li va donar per correcta la resposta. De veritat el claustre de Pedralbes és el més gran del món en estil gòtic? On van cercar la informació que ho acredita? Possiblement en la pàgina web del mateix monestir barceloní, on així ho afirmen. Malgrat el que digui la web oficial del monestir de Pedralbes, tot sembla indicar que el claustre gòtic més gran del món no és el de Pedralbes, sinó el de la Seu Vella de Lleida, la primera resposta proposada pel concurs. El claustre de Pedralbes és una construcció de planta quadrangular de 40 x 40 m de llarg, que dona una superfície claustral de 1.707 m2, amb un pati central de 1.470 m2. El claustre de la Seu Vella és de planta trapezoidal, amb dues de les seves quatre galeries que arriben als 50 m de longitud (longitud mitjana de 48,5 m per galeria), amb un pati central de 744 m2 però amb una superfície edificada total de 2.642 m2. Per tant, és correcte dir que el pati central del claustre de Pedralbes, amb els seus 1.470 m2, probablement és el més gran del món, però no es pot afirmar que ho sigui tot l’edifici claustral de Pedralbes, quan la superfície total del claustre de la Seu Vella de Lleida supera clarament la del de Pedralbes. Al llarg de la història hi ha hagut almenys dues persones que ens han deixat constància de la seva impressió respecte del claustre de la Seu Vella de Lleida. La primera va ser el portuguès Gaspar de Barreiros, qui el 1542 va deixar escrit: “En Lérida hay una enorme claustra, de las mayores que tengo vistas.” Tres segles més tard, l’arquitecte neogòtic i viatger britànic George Edmund Street va escriure en el seu llibre Some Account of Gothic Architecture in Spain, editat a Londres l’any 1865, que el claustre de la vella catedral de Lleida, aleshores caserna militar, era “el més gran que havia vist”. Només sabem de cert d’un claustre que sí que és més gran que el de Lleida: el del monestir dels Jerónimos de Lisboa, amb galeries de 55 x 55 m, d’estil gòtic “manuelino” però cronològicament renaixentista. Tot sembla indicar, doncs, que el claustre de la Seu Vella de Lleida és dels més grans que existeixen, i possiblement com a claustre gòtic de catedral sigui el més gran del món en època medieval. Aquest segurament no és el tema més important en l’accelerat moment actual, però creiem que sí que és important evitar que des dels grans mitjans de comunicació del país es difonguin conceptes erronis en l’àmbit de la cultura general i de l’imaginari col·lectiu del país. Barcelona pot presumir de tenir el temple cristià més gran del món, la Sagrada Família, que també és el monument de l’Estat Espanyol que més milions de visitants rep a l’any, però deixem que sigui Lleida la ciutat catalana que presumeixi de tenir el claustre gòtic més gran del món medieval en una catedral.