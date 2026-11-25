Prou de violències masclistes
Directora dels Serveis territorials d’Igualtat i Feminisme a Lleida
Les violències masclistes ens impedeixen avançar com a societat. Són una de les principals vulneracions dels drets humans i evidencien les desigualtats estructurals que les dones patim en tots els àmbits de la vida individual i social. La forma més extrema de les violències masclistes són els feminicidis i, a Catalunya, fins a data d’avui, sis dones han estat assassinades per violència masclista.
Segons les dades facilitades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, el telèfon 900 900 120 va rebre 15.354 trucades a Catalunya l’any 2025. D’aquestes atencions, 13.567 corresponen a dones que van demanar suport davant una situació de violència masclista. En el 82,75% dels casos, la violència es va produir en l’àmbit de la parella o l’exparella; en el 7,39%, en l’àmbit sociocomunitari, i en el 7,36%, en l’àmbit familiar. Pel que fa a les formes de violència masclista, el 59,3% de les atencions corresponen a violència psicològica, el 23,6% a violència física, el 7% a violència econòmica i el 6,5% a violència sexual. Les violències en l’àmbit digital també són preocupants. Només hem de recordar que una de cada tres dones joves ha patit algun tipus de control o d’assetjament digital.
Des dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violències Masclistes (SIE) del Departament d’Igualtat i Feminisme, es fa una atenció integral per informar, orientar i acompanyar les dones en el seu procés de recuperació i reparació. A Catalunya, els SIE han atès un total de 12.894 dones i 1.656 infants el 2025, segons les dades que ens ofereix l’Observatori. D’altra banda, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) també ofereixen informació, orientació i acompanyament.
A les comarques de Lleida comptem amb els SIE de Lleida i de Tàrrega, formats per equips professionals especialitzats en atenció psicològica, social i assessorament jurídic. També disposem de set SIAD, ubicats a les capitals de comarca i complementats amb serveis d’atenció itinerant per garantir l’accés arreu del territori. Amb tot, l’erradicació de les violències masclistes no depèn només dels serveis especialitzats. Necessita el compromís de les administracions, les empreses, les entitats i la ciutadania. Hem de donar una resposta col·lectiva.
Cap dona ha de sentir-se sola quan necessita ajuda davant d’una situació de violència masclista. Ha de saber que té al seu abast el suport, l’acompanyament i una atenció integral fruit del treball en xarxa entre serveis i professionals. Però també necessita comptar amb un entorn proper que ha de proporcionar l’escalf i la complicitat necessaris. Davant les violències masclistes cal compromís compartit, col·laboració, corresponsabilitat i una resposta efectiva.