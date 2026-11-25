Violències masclistes digitals i reals
quarta tinenta d’alcalde de la Paeria / Comissionada de l’Alcaldia per a les polítiques feministes
Un any més commemorem el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones denunciant les violències masclistes que a diari pateixen dones i nenes. I ho fem denunciant qualsevol tipus de violència i reivindicant una resposta col·lectiva que inclogui administracions, entitats, dones –i també homes– per avançar cap a una ciutat més justa, segura i igualitària.
Des de la Regidoria de Polítiques Feministes de l’Ajuntament de Lleida treballem per a l’erradicació de les violències masclistes i per a la sensibilització davant aquesta xacra, amb campanyes com la dels 1.000 ulls contra les violències masclistes. Una tasca on el treball en xarxa és essencial, com el que promou el Pacte local contra les violències masclistes a Lleida, al qual ja s’han adherit prop de 200 entitats.
També el treball en xarxa fa possible el recentment celebrat XV Memorial Hortènsia Alonso, una jornada que organitzem cada any des de la Paeria, la Creu Roja-Lleida i la Unitat d’Igualtat i Diversitats de la UdL, amb el suport de les entitats Marea Lila i Dones Lleida. Aquest any el Memorial Hortènsia Alonso, que reivindica la figura d’aquesta activista compromesa amb els drets de les dones i amb la lluita contra la violència masclista des de l’àmbit polític, social i acadèmic, s’ha dedicat a Les violències masclistes digitals.
Les violències masclistes digitals són una realitat complexa, emergent i sovint invisible. No són violències virtuals, són violències reals, amb víctimes reals i conseqüències reals.
Les tecnologies digitals i les xarxes socials han ampliat les oportunitats de comunicació, participació i accés al coneixement, però també han generat nous espais on les violències masclistes es manifesten i es reprodueixen amb formes específiques, com l’assetjament en línia, la difusió no consentida de continguts íntims, el control digital de les parelles, els discursos d’odi o les campanyes de desprestigi dirigides especialment contra dones amb presència pública.
Aquestes violències tenen un impacte directe en els drets, la llibertat, la seguretat i la participació de les dones a l’espai digital, un àmbit que avui és inseparable de la vida social, política, laboral i comunitària. Per aquest motiu, és imprescindible generar espais de reflexió, anàlisi i capacitació que permetin comprendre millor aquest fenomen, identificar eines de prevenció i resposta, i impulsar polítiques públiques que garanteixin entorns digitals més segurs i igualitaris.
Com es va posar de manifest en el I Congrés Dones que mouen ciutats, que vam celebrar a Lleida fa tot just un mes, tot i que les dones representen gairebé la meitat de les persones jugadores en videojocs i entorns digitals, continuen patint situacions d’assetjament, desqualificacions i amenaces sexuals quan són identificades com a dones. Aquesta realitat evidencia com els espais virtuals reprodueixen les mateixes desigualtats i relacions de poder presents en la societat, limitant la participació lliure i segura de les dones en l’àmbit digital.
Davant aquesta situació, moltes dones es veuen obligades a adoptar estratègies d’autoprotecció per evitar les agressions en línia, com ara prescindir del micròfon, utilitzar noms d’usuari neutres o masculins i ocultar la seva identitat. Unes mesures que invisibilitzen la presència femenina en les comunitats digitals i reforcen la falsa percepció que aquests espais continuen sent principalment masculins.
El congrés també va alertar de l’impacte creixent dels discursos antifeministes en l’entorn digital i l’amplificació, per part dels algoritmes de les xarxes socials, dels discursos negacionistes de les violències masclistes entre la població jove.
Una nova realitat que, des de les administracions i el conjunt de la societat, hem de combatre amb prevenció, educació digital, pensament crític i la generació d’espais segurs.