Pretèrita crònica negra
Aquesta és la segona vegada que veig Antonio de la Torre exercint d’assassí en sèrie. La primera va ser el 2013 amb Caníbal, de Manuel Martín Cuenca. Allà exercia de sastre reservat, introvertit i solitari a Granada, però darrere d’aquella aparença plàcida s’amagava un psicòpata terrible que es menjava les seues víctimes, i encara recordo aquell títol perquè realment deixava molt mal cos –mai millor dit–. De la Torre, un actor tot terreny, amb ofici i bona predisposició per a papers difícils, torna a encarnar un assassí en sèrie que ha traspassat el temps, famós en la llista de successos terribles d’aquest país. De les dones que va assassinar ja ningú recorda els noms, però l’anomenat Sacamantecas forma part destacada de la crònica negra espanyola i de les atrocitats que va cometre i que van anar alternant la realitat criminal alhora que van alimentar la llegenda.
Juan Díaz de Garayo, camperol tosc, analfabet, aspre i rudimentari, va atacar, va escanyar i va violar 16 dones, encara que abans de ser executat al garrot només va reconèixer haver-ne matat sis, vaja, una mala bèstia, un eixelebrat que caminava per les muntanyes basques buscant un fill que es van emportar a combatre durant la Tercera Guerra Carlista, entre el 1872 i el 1876, i que va exercir diversos treballs durant el temps que l’instint el va portar a perpetrar els seus tèrbols desitjos.
El realitzador David P. Sañudo, mostrant les anades i vingudes d’aquest famós criminal del segle XIX, se centra també com un element fonamental en la història en un personatge femení, en la professora Ángela Berrosteguieta, que viatja a Àlaba intentant que les autoritats s’esforcin a trobar l’assassí de la seua germana, un paper a càrrec de la sempre creïble i magnífica actriu Patricia López Arnaiz.
Ella representa el punt referencial i demostratiu de força i tenacitat dins d’una pel·lícula seca, aspra, perfectament rodada, sense entrar en la recreació dels crims, filmada sense morbo, com per exemple aquest primer atac mostrat des de l’altra vora del riu, des de la llunyania, que no s’atansa a l’agressió, revelant-se com un element passiu del succés.
A Sacamantecas es posa de manifest un temps de mort, d’inoperància, d’una guerra que en l’agonia remarca la tragèdia i l’abandonament envers la gent desemparada, un temps brut que fa pudor de misèria i d’aquesta mirada cap a les dones que sobreviuen com poden a les zones rurals, utilitzades com a objectes per rics que emparaven mala gent, i que vivien com un simple apunt en el marc d’un món d’homes i de monstres, com aquest assassí que, sent un ésser pertorbat i pervers, va deixar un historial de mort que avui dia encara dol recordar-lo.