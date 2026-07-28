Elasticitat rítmica
Amb tot just vint-i-vuit anys, Julius Rodríguez s’ha consolidat com una de les veus més estimulants del nou jazz nord-americà, confirmant el seu debut en el Jazzaldia que l’entusiasme que desperta no respon a una simple moda passatgera i oferint un xou d’aquells que desdibuixen les fronteres entre tradició i avantguarda sense perdre mai el pols narratiu. Rodríguez entén el piano com un instrument total, capaç de ser alhora motor rítmic, generador harmònic i veu melòdica, amb un toc que combina una pulsació extraordinàriament percutiva amb un fraseig de gran fluïdesa i on cada idea sembla nàixer de l’anterior amb absoluta naturalitat. En les seues improvisacions conviuen la densitat harmònica heretada de McCoy Tyner, el refinament tímbric de Herbie Hancock, la llibertat formal de Keith Jarrett i la sensibilitat contemporània de Robert Glasper, encara que el seu discurs mai es limita a una simple suma de referències. Amb ell, el que emergeix és una personalitat definida, amb un so reconeixible des dels primers compassos, destacant la seua manera de construir la tensió. Amb tot, el novaiorquès evita el virtuosisme entès com a simple exhibició i prefereix desenvolupar el relat mitjançant petits motius que transforma, desplaça rítmicament i expandeix fins a assolir moments d’enorme intensitat. Alterna silencis eloqüents amb ràfegues de notes d’impressionant precisió, mentre la mà esquerra articula patrons gairebé hipnòtics sobre els quals la dreta dibuixa línies melòdiques d’una imaginació inesgotable. Hi ha en la seua manera de tocar una constant sensació de risc controlat: cada improvisació sembla buscar un territori desconegut sense perdre mai el sentit de la forma.
La seua concepció del ritme constitueix un altre dels trets distintius de la seua personalitat artística. El swing tradicional conviu amb accents presos del hip-hop, el gòspel, el rhythm & blues i fins i tot certes inflexions del funk, integrats amb absoluta naturalitat. Aquesta elasticitat rítmica dota la seua música d’una energia contagiosa, capaç d’alternar moments de recolliment amb explosions d’exuberància col·lectiva. Rodríguez escolta tant com toca i converteix cada intervenció en una conversa oberta. Cada composició evoluciona amb una lògica interna impecable i amb desenvolupaments de gran intensitat emocional, sostinguts per una tècnica enlluernadora que no cau mai en l’exhibicionisme.
JAZZ
La seua trajectòria explica aquesta amplitud de mires... Format a la Manhattan School of Music i posteriorment a la Juilliard, ha col·laborat amb figures tan diverses com Wynton Marsalis, Meshell Ndegeocello, Kassa Overall o A$AP Rocky, transitant amb naturalitat entre el jazz, la música urbana i l’experimentació. La seua discografia, encapçalada per Let Sound Tell All i continuada per Evergreen, ja anunciava un creador decidit a qüestionar etiquetes i entendre el jazz com un llenguatge viu i permeable al present. El seu concert donostiarra en solitari i el que va servir com a acompanyant de Carmen Lundy, hores després, van confirmar que Rodríguez pertany a aquesta generació de músics per a qui la tradició no és una cosa estàtica, sinó un punt de partida. La seua proposta respira llibertat, curiositat i una contagiosa sensació de futur, per això, més que assistir a la consolidació d’un talent precoç, el públic del Jazzaldia va tenir ocasió de trobar-se amb un dels artistes destinats a marcar amb el seu piano i talent compositiu el rumb del jazz en els propers anys.