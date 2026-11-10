Magnífic sabor de boca
El pub Antares va acollir dins de la programació del festival Jazztardor 2026 una d’aquestes propostes que reivindiquen el jazz des de la llibertat, el diàleg i el plaer de tocar. Jordi Mestre & The Boogalosers van oferir un concert vespertí de notable atractiu, protagonitzat per una formació poc habitual i especialment suggeridora: guitarra, orgue i bateria. Un trio sense baix que troba precisament en aquesta singular configuració bona part de la seua personalitat i riquesa sonora. L’alineació va observar Jordi Mestre a la guitarra, Arecio Smith a l’orgue i Joan Andreu a la bateria, un combo que va desplegar un repertori variat i ple de matisos, alternant alguna composició del mateix Mestre amb un estimulant assortiment de músiques i autors de procedències prou diverses. A saber, personalitats com John Coltrane, Al Green, John Scofield, David Fathead Newman, Fela Kuti, Grant Green, Donny Hathaway o The Beatles, que van servir de punt de partida per a un itinerari musical que va transitar amb naturalitat entre el jazz, el soul, el funk i els ritmes afrobeat, sense perdre mai el fil conductor d’una interpretació fresca i personal. Encara que van confessar, al principi, que estrenaven diverses interpretacions sense gaire assaig previ, vam poder comprovar, tanmateix, que un, sinó el més gran, dels grans encerts del concert, va ser l’excel·lent compenetració mostrada pels tres músics i la seua vitalitat aparent. Jordi Mestre, amb un llenguatge guitarrístic versàtil, elegant i expressiu, va assumir el protagonisme melòdic sense renunciar a la interacció constant amb els companys. El seu discurs, sempre atent als matisos i a les possibilitats de cada tema, va trobar en les composicions pròpies un espai especialment interessant per mostrar la seua personalitat creativa. Per la seua part, Arecio Smith va aportar des de l’orgue múltiples sonoritats, totes càlides, i un cromatisme envoltant i amb caràcter, assumint no només el suport harmònic, sinó també una funció essencial en la construcció del groove i en els diàlegs instrumentals compartits. La seua presència va atorgar al trio la profunditat i el sabor tan característics de les formacions d’orgue, mentre que Joan Andreu, amb una bateria dinàmica, precisa i farcida de recursos, va saber imprimir a cada peça el pols adequat, alternant subtilesa, energia i una magnífica capacitat de resposta. El resultat, amb l’afegit en diversos moments de la trompeta de Wifredo Terrades i de la percussió de Jordi Noró, formidables els dos en les seues respectives comeses, va ser una actuació cohesionada, amb espai per a la improvisació, l’intercanvi d’idees o el lluïment individual, encara que sempre al servei d’un discurs col·lectiu. Músics tots que entenen la música com a conversa i que saben trobar l’equilibri entre el respecte als originals i la llibertat de reinterpretar-los. Jordi Mestre & The Boogalosers van deixar al pub Antares un magnífic sabor de boca, amb mostres de personalitat, complicitat i traça musical. Una proposta que, sens dubte, va confirmar que, quan hi ha talent, escolta i química entre els músics, no calen grans artificis més per aconseguir que el jazz flueixi amb tota la seua intensitat i brillantor.