L’acadèmia de TV garanteix el cara a cara
Periodista
Per sort, en les eleccions espanyoles de finals de novembre tindrem debats electorals. L’Acadèmia de la Televisió, com el 2008, el 2011, el 2015 i en altres moments, emergeix, amb finançament de les televisions, per garantir un cara a cara PP-PSOE i un debat a quatre, incorporant Vox i Front Ampli.
S’aclareix, d’aquesta manera, el risc que un desacord entre els partits i les cadenes de la seua preferència deixés la ciutadania sense aquest dret democràtic fonamental com és la confrontació de candidats i les seues propostes. I l’audiència global del cara a cara, sempre rondant els deu milions d’espectadors, com a la fase final d’un mundial de futbol, certifica que els ciutadans exigeixen aquest dret.
Com sosté el professor nord-americà Alan Schoeder, un debat no és un combat de boxa oral, sinó una selecció de personal. L’espectador, amb el seu vot, contracta el qui creu més preparat, o més convenient en cada moment, per tal de dirigir la gran empresa Espanya SA. Si en aquesta trobada televisiva i radiada, amplificada a més per les xarxes, un candidat no sap afrontar una crisi dialèctica, difícilment serà solvent en una crisi real quan hagi de dirigir el timó del país. En un món, a més, cada vegada més complex, que canvia vertiginosament.
Les eleccions del diumenge 29 de novembre obren un rosari de cites determinants per a la Unió Europea en un context d’ascens del radicalisme de dretes en totes les latituds. Espanya el mes de novembre, Alemanya al gener amb l’elecció del president, Itàlia a la primavera, o com a màxim a la tardor, i França entre els mesos d’abril i maig, van a les urnes. Són les quatre potències més importants de les 27 de la Unió Europea. La conclusió d’aquesta cadena electoral sentenciarà el futur de la Unió. L’advocat Gilberto Carrasquero afirmava en el marc d’un fòrum organitzat per Next Educació i la Universitat Isabel I que els comicis més importants d’aquest calendari seran els francesos. Si governa la ultradretana Marine Le Pen, i si manté la seua proposta de repensar a fons la Unió Europea, perilla fins i tot l’estabilitat i el futur de l’euro. I si guanya Mélen-chon, inquietud general. Curiosa coincidència política entre la dreta extrema i els partits més afins a Moscou. Per la seua banda, Matteo Salvini, president de la Lliga italiana, ho sintetitza bé amb el seu vassallatge a dos senyors, el de Washington i el rus. Giorgia Meloni, al seu torn, va escapar a l’impacte de la derrota de Donald Trump en les eleccions del passat 3 de novembre després d’haver-se’n distanciat mesos abans, segurament per despit, quan el totpoderós dirigent la va menysprear. La resta d’afins a Trump dissimula la seua proximitat, alarmats pel declivi del magnat. Trump va demanar al votant americà que imaginés que encapçalant la papereta republicana del seu estat o de la seua ciutat no hi havia tal o tal altre candidat, sinó ell mateix. S’ironitza que milions de ciutadans li van fer cas: van pensar en ell i van acabar votant altres opcions.
Mai fins ara una elecció a milers de quilòmetres havia tingut tanta influència immediata en altres campanyes electorals. No només va perdre Trump i no va guanyar Netanyahu en dates recents. Van conquerir el govern els estudiants serbis i es va disparar Lula fins a la victòria projectat gràcies a un debat cara a cara en el qual Bolsonaro, candidat conservador, va provar d’humiliar-lo perquè li faltava un dit perdut a causa d’un accident laboral.
Tindrem Lula a Espanya donant suport a Pedro Sán-chez i l’ombra de Trump per tot Europa. I la de Putin, per descomptat.