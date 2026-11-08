O califa o “caudillo”?
A propòsit de la recent tragèdia ferroviària a les terres de Don Quijote, diria que en el fons tot just per culpa de l’ancestral quixotisme hispànic, sempre volent presumir de tenir-la més llarga que ningú –la llança o en aquest cas la xarxa d’alta velocitat–, no puc evitar de sentir tot passant pel carrer la conversa de dos homes si fa no fa de la meva edat (encara que a mi em semblen més vells, és clar). Quin desastre, això de l’accident dels trens, diu l’un. I l’altre respon amb veu forta, perquè el puguem escoltar la resta de transeünts: “Aquests comunistes i progres mos mataran a tots.” Només li falta afegir a la llista de culpables els immigrants, els gais i les feministes. I suposo que si no hi inclou els catalans deu ser perquè ell parla en català i l’acusació sonaria estranya, gairebé a confessió, però potser sí que els separatistes. Posats a caçar bruixes, per què no denuncia també vegetarians, pèl-rojos, esquerrers, lectors de llibres i diaris, poetes, ciclistes, filatèlics o ballarins de claqué?
No cal preguntar-l’hi, al paio, què vota a les eleccions. Si són diguem-ne espanyoles, com les del proper diumenge 29, segur que Vox. Quan arribin les nostres, potser es decantarà per AC. Total, tanto monta, monta tanto. Dues opcions perfectament compatibles, intercanviables i cada cop més difícils de distingir, per més que els uns defensin a sang i foc la unitat d’Espanya i els altres encara facin veure que anhelen l’emancipació de Catalunya, per molt que costi de creure-ho (tot això ja es veia venir d’ençà que el moviment independentista es va anar omplint d’ingenus, oportunistes i fanàtics, ara fins i tot de fatxes, que no han parat de titllar de botiflers i venuts aquells que feia dècades que hi militàvem, amb la voluntat d’excloure’ns-hi i apropiar-se de la marca: jugada mestra, afededeu).
A qui pot sorprendre, doncs, que l’Orriols prescrigui el vot per Abascal? Així que, en comptes de Santiago, “¡Sílvia y cierra España!”. El primer declara que protegirà la identitat catalana, però no del seu perill principal i més imminent, que és ell mateix i el seu partit neofalangista, sinó d’un pretès “califat” que ningú no sap ben bé per on cau. I la ripollesa l’aplaudeix amb les orelles, pretenent convèncer-nos que això ens acosta a la llibertat de Catalunya. Sí, i tant, per les barbes del profeta! Vull dir del califa.