- Pressupostos catalans tombats, eleccions el 12 de maig, pressupostos espanyols retirats. No us haureu avorrit aquesta tarda a la redacció.

- Doncs no. Ho hauries d'haver vist. Hi ha tres teles al mig. Ha sortit l'Aragonès i tots els redactors drets a veure què deia. "Bla, bla, bla, bla... I per tant: convoco eleccions per al 12 de maig". I tota la redacció: ALAAAAAAA!! Ha estat molt divertit. Billy Wilder hauria fet meravelles amb aquest material.

- Que hauria regat amb tones de whisky i núvols de fum.

- De whisky i de fum i d’intel·ligència i de genialitat.

- I demà llei d'amnistia. Mare meva!

- Que esteu en el cel.

- Santificat sigui el teu nom, perquè suposo que aprovaran la llei però després vindran els jutges que faran el que voldran.

- El que ells pensen que és un probema no el resoldran. La integració de la plurinacionalitat a l'Estat és el major repte constitucional des de 'La Pepa'.

- Que es va carregar Ferran VII.

- Però el problema no va desaparèixer i Azaña se'l va trobar amb l'Estatut del 32.

- Que es va carregar Franco.

- Però el problema no va desaparèixer i se'l va trobar la monarquia parlamentària del 78.

- Els jutges diuen que l’amnistia atempta contra la separació de poders.

- Els jutges saben que el que atempta contra la separació de poders és que els jutges diguin que l’amnistia atempta contra la separació de poders.

- Ja veig que un ‘Diari de la jornada’ a la redacció serà entretingut.

- I això sense whisky i sense fum!

- Paraula de Billy Wilder!

- Us lloem, Senyor!