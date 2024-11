Els plans contra inundacions

Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya va aprovar ahir revisar els seus protocols d’emergència després de les greus inundacions de València. Així, l’Executiu va donar llum verda a diverses mesures amb l’objectiu de reforçar el sistema de protecció civil en tots els municipis, la qual cosa inclou “revisar els protocols que s’apliquen en casos d’emergència, analitzar si es desenvolupen activitats en zones inundables que puguin posar en risc la seguretat de les persones i habilitar una línia d’ajut econòmic per als danys que la dana ha provocat aquests dies al país”. Illa ha encarregat al departament d’Interior i Seguretat Pública la revisió dels protocols d’actuació per afrontar les situacions de catàstrofe o calamitats públiques i, en el seu cas, de la normativa aplicable i “reforçar les funcions de la Comissió de Protecció Civil”. “La dana ha estat un avís”, va valorar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va reiterar que en dos anys tots els municipis han de disposar de plans locals de protecció civil homologats i actualitzats. Tota protecció és poca i des d’aquesta secció fa molts anys que insistim en la importància vital que tenen aquests programes obligatoris i que un 50% dels ajuntaments catalans no compleixen o perquè no els tenen redactats o perquè els tenen caducats. Les catàstrofes, que abans fixaven la seua cadència entre 100 i 500 anys, han augmentat pel canvi climàtic i la Mediterrània i àrees d’influència són les que tenen més risc, com és sabut i venen advertint els experts des de fa temps. Cal posar-se les piles i prioritzar actuacions i la vida de les persones és d’absoluta preferència sempre. No es tracta de decréixer, es tracta de preservar al màxim els cursos dels rius i rieres i evidentment no construir a les riberes, i on els edificis ja són part imprescindible i ineludible dels paisatges urbans, com Cappont a Lleida, o zones de Balaguer, la Pobla, Sort, Tremp o la Seu, per posar tan sols uns exemples de Lleida o el Pirineu, amb edificacions en àrees inundables, tenir uns plans de revisió i d’evacuació quan fos necessari eficaços i rigorosos.Pals a les rodesEl ple del Constitucional ha admès a tràmit aquest dimarts el recurs presentat pel PP contra la llei d’Amnistia i ha rebutjat la recusació contra el magistrat conservador José María Macías formulada per l’Advocacia de l’Estat al considerar-la prematura. El del Partit Popular és el primer recurs d’inconstitucionalitat contra la llei d’Amnistia al qual dona curs aquesta institució en un altre intent d’aquest partit de posar pals a les rodes de la normalització política i de fer de la judicialització la seua arma preferida quan els fallen les urnes