Pesta porcina i crítica política
No va estar gens bé el president Illa divendres al Parlament quan va dir que en el tema de la pesta porcina africana no hi cap la crítica política. Per descomptat que hi cap la crítica política, i més encara quan existeix la possibilitat que el virus procedeixi d’un centre de l’IRTA. És possible que estigués nerviós per les crítiques que se li han fet al no haver cancel·lat la seua estada a la Fira del Llibre de Guadalajara davant la greu crisi desfermada a Catalunya. La nit li va provar i ahir va ser un altre. Va estar bé en la roda de premsa que va oferir al matí explicant que no pot confirmar ni desmentir que el virus hagi sortit d’un laboratori de la Generalitat, però s’està investigant i, a més, es farà una auditoria de protocols de bioseguretat en tots els centres científics de la zona per assegurar que aquesta possibilitat no es produeixi, si la investigació determina que no ha estat l’origen del brot, o no es repeteixi, en el supòsit que sí que ho hagi estat. Per fortuna, el president ha comptat durant aquesta crisi amb una actuació modèlica del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que ha estat transparent i ha fet una sensació d’honestedat que han agraït el sector i el conjunt de la societat. I no només això. La reacció quan es va tenir coneixement del brot ha estat molt bona. S’ha impedit que el virus sortís dels 6 quilòmetres al voltant d’on va aparèixer el primer cas, a la serra de Collserola, amb una ràpida activació de protocols que ha satisfet a organitzacions agràries. Una altra cosa seria que el virus procedeixi d’un laboratori de la Generalitat, un supòsit en el qual la crisi tindria grans conseqüències polítiques. Sorprèn, i no per bé, que la possibilitat que el virus hagi sortit d’un centre de l’IRTA no la comuniqués divendres l’administració autonòmica, sinó la central, i més encara tenint en compte que els dos governs són socialistes. Esperem que aquesta crisi no degeneri en un enfrontament entre executius com va ocórrer amb la dana. Només el fet de plantejar-se aquesta possibilitat provoca enorme mandra i més inquietud.
La setmana que ve se sacrificaran 80.000 animals de 55 granges de la zona afectada, totes a Barcelona, amb la garantia absoluta que no hi ha risc per al consum humà, no només perquè aquest virus no es transmet a persones, sinó perquè totes les anàlisis en aquestes granges han resultat negatives. Els nivells de bioseguretat de les explotacions ramaderes són altíssims. Confiem que l’administració es comporti a l’altura de les circumstàncies i la desafortunada intervenció d’Illa divendres al Parlament, corregida ahir amb els anuncis i les explicacions que va donar en roda de premsa, sigui només una anècdota en una crisi que cal concloure de forma ràpida perquè afecta un sector que, només a Lleida, mou una producció per valor de 1.430 milions d’euros en 2.345 granges.