Habitatge cada vegada més car
L’escalada de preus del lloguer va motivar fa unes setmanes la mobilització dels joves a Madrid, Barcelona i altres ciutats. Fins fa pocs anys, aquest mercat sempre havia tingut un paper secundari respecte al de compravenda. Aquest va quedar enfonsat arran de la crisi econòmica del 2008, una de les conseqüències de la qual va ser que va deixar d’haver-hi crèdits hipotecaris molt accessibles que cobrien tot el cost de la vivenda. La recuperació va ser molt lenta i es va accelerar després del més dur de la pandèmia de la covid. Però la gran majoria d’hipoteques ara no cobreixen tot el preu de la compra, així que si una parella o una família vol comprar un pis que val uns 200.000 euros ha de disposar de com a mínim al voltant de 40.000, cosa que no resulta gens senzill. I si els arrendaments s’encareixen, el mercat de compravenda també. Ho constata l’estadística del Col·legi de Registradors dels tres primers trimestres d’aquest any, que reflecteixen una pujada interanual del 15% a la capital i del 6% en el conjunt de la província. Aquesta conjuntura obliga el Govern central que surti elegit a les pròximes eleccions generals a actuar amb celeritat per buscar solucions efectives. Si no, el malestar social anirà a més amb tota seguretat.
Els jutges i la dona del Cèsar
L’Audiència Nacional celebra la vista del denominat cas Lezo contra l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, del PP, quan gairebé ha transcorregut una dècada des de la investigació i és un personatge amortitzat a nivell de l’opinió pública. Encara va passar més temps perquè arribés a judici al Suprem el cas Kitchen, en el qual estava imputat l’exministre Jorge Fernández Díaz. Menys sort va tenir l’exministre i exdirigent del PSOE José Luis Ábalos, acusat en diversos assumptes de corrupció juntament amb qui va ser el seu assessor, Koldo García. Ja porta un any a la presó després de ser condemnat pel Suprem per un dels afers, quan havia estat ministre fins al 2021. Quan ja porta aquest temps entre reixes, l’UCO va tornar a escorcollar per ordre judicial el seu domicili, a falta de 24 dies per a les eleccions. I una altra jutge de l’Audiència Nacional, María Tardón, que investiga l’entrada massiva de migrants a Ceuta, serà ponent en unes jornades d’Okdiario, mitjà que va pagar l’astronòmica minuta de l’advocada de Koldo, un quart de milió d’euros, mentre entrevistava el seu client –que ara diu que qui pagava de veritat era el PP– amb l’única finalitat que digués que Pedro Sánchez estava implicat en les seues corrupteles i les d’Ábalos. Determinats jutges semblen desconèixer la màxima que la dona del Cèsar no només ha de ser honrada, sinó semblar-ho.