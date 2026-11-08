Més ulls per vigilar els carrers de Lleida
Vam viure el 1984 i no perquè s’hagi aturat el temps. El sinistre futur concebut per George Orwell fa gairebé vuitanta anys no és una realitat (per fortuna) però el nostre present s’hi comença a assemblar bastant. El Big Brother pot veure tot el que fem. El 2018, el nombre de càmeres de videovigilància a les comarques de Lleida inscrites a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades era de 2.729 dispositius, la majoria d’empreses privades. Aquests prop de 3.000 ulls que observen el nostre entorn donen tranquil·litat a propietaris i ajuden a aclarir delictes, però també obren un debat ètic: on és el límit? Els experts coincideixen que la seguretat no està disputada amb la llibertat. La legislació és clara i garantista. Abans de final d’any, la Guàrdia Urbana de Lleida dotarà amb intel·ligència artificial unes setanta càmeres de les 270 instal·lades a la capital del Segrià. L’intendent, Josep Mallada, subratlla que és una eina que permetrà una resposta més ràpida tant en cas d’incidents com en matèria d’investigació. Fa gairebé trenta anys que es van col·locar les primeres càmeres a l’Eix Comercial i ja estaven afectades de vista cansada. La IA permetrà fer un salt qualitatiu. Degudament instruïdes, podran alertar els cossos de seguretat que alguna cosa va malament i possibilitar una actuació més ràpida. Tal com marca la normativa, estaran senyalitzades i el contingut que registrin haurà de destruir-se en un mes si no hi ha una investigació en curs que en requereixi l’ús.
Serà només el principi. En una segona fase s’ampliarà i la IA arribarà a 120 càmeres. Encara que no es puguin posar tanques al camp, sí que es poden instal·lar sistemes de videovigilància i a l’Horta han donat bon resultat per evitar robatoris. Cada vegada més municipis n’utilitzen sense que suscitin cap mena de polèmica. Potser perquè, com diem, l’ús està tan estrictament controlat que el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va exigir compensar amb 4.000 euros cinc empleades d’una cadena de supermercats espanyola a qui les càmeres de l’establiment van gravar robant. Les treballadores acomiadades van considerar que l’ús dels enregistraments suposava una violació del seu dret a un judici just i a la intimitat i el TEDH els va donar la raó en part. Va considerar procedent l’acomiadament, perquè es van aportar altres proves, però va al·legar que la utilització de càmeres ocultes suposava una violació del dret a la intimitat d’aquestes treballadores. Així que encara que en el seu dia Edward Snowden i Julian Assange ens posessin la por al cos al revelar que ens poden controlar mitjançant sofisticats programes de pirateria encoberta i al cap de pocs anys descobríssim que efectivament era possible amb Pegasus i Palantir, o la psicosi per l’anomenada guerra híbrida d’atacs informàtics, la distopia continua sent ciència-ficció.