Una qüestió d’Estat
Lleó XIV hauria pogut ser més contundent contra la pederàstia en el seu discurs al Congrés en la seua recent visita a Espanya, per exemple atenent víctimes en públic en lloc de fer-ho en privat, o denunciant a les Corts els abusos en lloc de parlar d’eutanàsia i avortament, assumptes sobre els quals legítimament ha legislat la majoria parlamentària. Un informe del Defensor del Poble, elaborat entre altres pel catedràtic lleidatà de Dret Penal Josep Maria Tamarit, va certificar que l’Església va comprar el silenci de víctimes. Potser és hora que el Congrés revisi els acords amb la Santa Seu que han privilegiat la confessió catòlica durant dècades. Ningú no és perfecte i menys l’Estat, però aquest ho ha d’intentar més encara que els ciutadans, pontífexs inclosos. El bisbat d’Urgell ha anunciat la intenció d’acompanyar el seminarista que ha denunciat ser víctima d’una violació per part d’un capellà, però el cert és que diumenge, mentre la diòcesi emetia el seu comunicat, el rector continuava oficiant missa a Castellbò. No és aquest precisament el camí correcte. El més adequat és apartar el capellà mentre s’investiguen els fets, que és el que el bisbat va fer ahir. Però atenció: no només l’Església té l’obligació de reparar sinó també l’Estat, perquè ha fallat en l’obligació de supervisió de centres educatius. Encara que no sigui aquest el cas de la Seu, cal recordar que la majoria dels abusos es van cometre en escoles de titularitat de l’Església sota supervisió estatal. A França, la Comissió Sauvé va aportar el 2021 un nombre de casos una mica inferior al d’Espanya, cosa que no és estranya si tenim en compte que a l’Estat espanyol el percentatge de nens en escoles catòliques ha estat més gran que a França en els anys en què s’han detectat més abusos, però en països equiparables a Espanya en aquests percentatges, com Irlanda, l’informe Ryan va revelar que en algunes institucions els abusos havien arribat a tenir un caràcter endèmic. L’informe del Defensor del Poble va detectar que algunes institucions de l’Església van tancar acords amb les víctimes en els quals es va pagar una indemnització a canvi de silenci (les famoses clàusules de confidencialitat). Els acords amb la Santa Seu els va gestionar el Govern preconstitucional d’Adolfo Suárez. Són vigents mentre una part no els denunciï i tenen el rang jurídic d’un tractat internacional. La resposta que ha predominat sovint en l’Església (la negació, l’encobriment i fins i tot en alguns casos la culpabilització de les víctimes) ha permès la repetició dels abusos, causant un dany addicional a moltes víctimes. Amb aquestes condicions no s’entra al regne del cel. L’Església ha d’actuar, per descomptat, però els poders legislatiu i executiu, incloent també una possible revisió dels acords amb la Santa Seu. Estem parlant d’una qüestió d’Estat.