Vetusta
He llegit dues vegades La Regenta i he anat a Oviedo per visitar la ciutat i la seua catedral. Hi ha novel·les que també ens fan de guia de viatge. A Uviéu, el nom asturià de la ciutat, duia un altre plànol al cap: el de Vetusta, on tothom vigila el proïsme amb una dedicació que ja voldrien alguns serveis públics.
Ara, el capítol catedralici ha denegat el permís per rodar dins del temple escenes de la nova adaptació de La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín, dirigida per Mar Coll. Les versions de Gonzalo Suárez i Fernando Méndez-Leite sí que hi van poder entrar. El degà Benito Gallego considera que l’obra és un atac a l’Església i invoca també les molèsties dels rodatges i l’afluència de visitants. Clarín continua incomodant la jerarquia eclesiàstica.
Les dificultats pràctiques s’entenen: una catedral és un lloc de culte, amb uns usos que cal respectar. Però costa més d’entendre que, després de més de cent quaranta anys, encara calgui defensar una institució dels personatges d’una novel·la. Si cada gremi hagués de tancar les portes als escriptors que l’han retratat sense complaença, ens quedaríem sense escenaris.
Fermín de Pas, el Magistral, incomoda perquè té gruix humà: intel·ligència, ambició, desig i aquella facilitat per confondre la salvació dels altres amb el domini sobre les seues vides. Ana Ozores, mentrestant, viu envoltada de persones disposades a jutjar-la i ben poques d’interessades a escoltar-la. A Vetusta, la intimitat d’una dona és una propietat col·lectiva. Tothom hi té alguna cosa a dir.
Potser per això La Regenta continua tan viva. Reconeixem aquella ciutat cada vegada que una desgràcia privada es converteix en entreteniment públic. Ara els rumors viatgen més de pressa i no cal sortir al carrer per participar en la condemna.
El bisbat té dret a decidir sobre el rodatge i nosaltres podem lamentar-ne la decisió. Hauria estat una bona ocasió per obrir les portes a una obra que ha fet mirar la ciutat amb més interès, als qui hi hem anat amb el llibre al cap. La literatura pot ser una visita incòmoda, però acostuma a deixar alguna cosa més que molèsties.
Jo tornaré a La Regenta. A la tercera lectura, potser hi descobriré algun racó que encara no conec. Per entrar a la Vetusta literària, sortosament, no cal demanar permís.