Vet aquí un gat, vet aquí un gos...
Vet aquí un gat, vet aquí un gos... aquest conte ja s’ha fos. L’Hiopos Lleida va posar punt final ahir a Girona a una lliga que, per als seus interessos, ha estat extraordinària i la classificació de la qual cal valorar-la en la justa mesura. No és gens fàcil aconseguir la permanència, i a quatre jornades per al final, per a un equip que ascendeix, i si no que ho preguntin al Corunya. I encara coincidint que en els últims partits no ha estat al nivell de la resta de competició, cal tenir en compte que era d’esperar que l’equip es relaxés. Tampoc no podem oblidar que els últims visitants al Barris Nord han estat Tenerife i Unicaja, dos equips de l’Eurolliga.
Arribats a aquest punt, hi ha dos moments a la competició que han marcat clarament el desenllaç. El primer es va produir l’1 de març, coincidint amb el debut de Batemon a les files lleidatanes, quan l’equip va caure a la pista del Corunya. En aquell moment tots vam témer que la permanència podia complicar-se ja que “vam igualar” les posicions de descens. La segona va arribar el 16 del mateix mes (només dos jornades després) quan vam guanyar a Granada i ens vam allunyar a dos victòries de l’equip granadí i, per tant, del descens.
I una circumstància que tampoc no podem oblidar. La temporada s’ha tancat sense un referent a la zona defensiva ja que tota la competició s’ha jugat sense un cinc poderós com tenen la majoria d’equips ACB. Aquí Pierre Oriola ha jugat un paper determinant. Ara només falta encertar amb els fitxatges per a la temporada vinent, superar el dèficit que s’ha produït pel canvi constant de jugadors, i lògicament continuar comptant amb l’inestimable “reforç” que és el Barris Nord.
Molt bon estiu per a tothom i fins a l’octubre.